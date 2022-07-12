分析師：金價年底前預期再跌4% 下探至1,650 美元

黃金市場經歷上週賣壓後，持續低迷，凱投宏觀大宗商品經濟學家 Kieran Tompkins 在周一 (11 日) 發布的報告中警告，金價仍可能進一步下跌。

Tompkins 表示，他認為年底黃金價格將較目前水準下跌 4%，年底目標價為每盎司 1,650 美元。

Tompkins 指出，實質殖利率上升，表明下半年金價仍會持續下跌。金價已從 3 月高點下跌 15%。金價將繼續測試每盎司 1,730 美元附近的長期支撐點。

Tompkins 說道，雖然金價在過去幾個月大幅下跌，但似乎仍遠高於長期美國公債通膨保值證券 (TIPS) 通常呈現的強勁反比關係。隨著負相關關係的回歸，金價可能面臨進一步下跌。

由於投資人期望免受前所未有的通膨上升影響，黃金市場在年初表現強勁。然而，Tompkins 指出，隨著通膨擔憂已經消退，取而代之的是對經濟衰退的擔憂。黃金初期表現強勁的支柱之一是對高通膨的擔憂，但近幾個月來，這些擔憂有所緩解，通膨預期大幅回落，大致反映了金價的下跌。

渣打銀行貴金屬分析師 Suki Cooper 先前也表示，進入下半年，市場關注重點將從通膨轉向經濟成長放緩和衰退風險，近期股市震盪已顯示這一點。他預計下半年隨著實際殖利率進一步上升，金價將受到壓抑，使下半年金價走低。

渣打銀行預估，今年第三季平均金價為每盎司 1,850 美元，並在第四季下跌至每盎司 1,750 美元。