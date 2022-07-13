富國銀行：金價仍有上漲空間 年底有望漲至2,050 美元

近期美元強勢，對黃金價格造成壓力，拖累黃金跌至近 9 個月來新低。不過，富國銀行 (Wells Fargo) 實質資產策略主管 John LaForge 在報告中預估，金價在年底仍可能達到每盎司 2,050 美元，有 17% 上漲空間。

美元指數週二 (12 日) 升至 20 年新高，而美國 10 年期公債殖利率為 2.921%。 8 月交割黃金期貨週二報價為每盎司 1,724.80 美元。

LaForge 表示，自年初以來，美元已上漲 12%，且幾乎一半漲幅都發生在 6 月，這種情況非常罕見，但一旦發生，大宗商品價格通常會受到影響，原因是大多數大宗商品都以美元計價。

考慮到過去一個月美元的強勢，大多數大宗商品價格續跌並不奇怪，尤其是黃金，金價在 6 月下跌 6%。

展望未來，富國銀行預期美元不會再大幅走高，因為目前已經接近高點，並且經濟衰退風險上升也將提振黃金避險需求。不過，金價需要盡快重拾上漲的動能，才有機會達到該行預估的目標。

LaForge 對年底黃金目標價維持在每盎司 2,050 美元，由於經濟衰退的風險，他認為這是可以合理實現的，但若是情況沒有任何進漲，該行也將重新評估這個目標價。