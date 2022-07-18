強勢美元拖累 瑞銀下修金價預估值至1600美元

美元升勢銳不可擋，拖累黃金價格下挫，瑞銀今 (18) 日出具報告，預期 9 月底、12 月底金價預估值下修至每盎司 1600 美元，明 (2023) 年 6 月底目標價微調升至每盎司 1650 美元，預估金價在今 (2022) 年底觸底後逐步回升。

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增幅 9.1%，通膨壓力升溫，加深市場對於美國聯準會升息預期。瑞銀表示，預期在未來 3 到 6 個月，美國實際利率將持續上升，進而推升美元強勢升值，這也將拖累金價下挫。

瑞銀認為，過去三個月中，金價下跌近 300 美元，預期今年金價將持續下跌，且下跌的速度比預期要快，而從目前的價格水準來看，看多黃金還為時過早，預計要等到 2023 年將是投資黃金較佳的時機。

瑞銀進一步指出，預估金價將在今年下半年下滑並且觸底，隨後在 2023 上半年開始回升，因此調整對金價在未來 12 個月的預測，其中 9 月底和 12 月底的預估值將回落至 1600 美元，明年 6 月底則微幅回升至 1650 美元，但仍低於原先預估值 1700 美元。

瑞銀表示，預估今年實際利率將進一步走升，黃金 ETF 將進一步出現平倉賣盤，但隨著美聯準會的立場轉向鴿派、美元回貶，預計明年將是購買黃金的較佳時機。