加權股價指數近 6 個月價量表現：（資料來源：Bloomberg, 截至 2022/07/19）

野村腳勤觀點：

●這次庫存修正可能不如以往來的久

過往當企業面臨高庫存，一般要等待經濟經過一輪循環，隨著經濟復甦、人民有錢有能力消費之後，伴隨終端需求好轉來帶動庫存去化，通常這個時間會持續 4~6 季之久。而我們觀察這次半導體庫存的情況，長短料的庫存差異非常大，很多 EMS 廠商已從 6 月開始暫停生產，庫存都已經去化超過 20% 以上，同時獲利還能不受影響，不過終端需求放緩卻對長料的庫存影響巨大，整體庫存長達 7 個月，然而與過去不同的是，現在的家庭資產水準很高，需求放緩來自於對高通膨的觀望心態，而非沒有能力消費。就目前來看，第四季之後通膨非常有機會明顯放緩，加上消費旺季來臨，半導體庫存有望在 2~3 季內解決，目前只需靜待通膨放緩，消費意願自然能提高。

經理人視角：

●大盤利多因素：

（一） 就業仍強勁：美國 6 月非農就業人數大增 37.2 萬人，就業市場仍有空間承受貨幣政策的緊縮

（二） 財報優於預期：美國第二季財報公布，多數公司仍優於預期，未如市場預期般大幅衰退

（三） 國安基金護盤：國安基金表達護盤意願，最高可動用新台幣 5,000 億元資金，有助於短期風險情緒好轉

●大盤利空因素：

（一） 美債殖利率倒掛：美國 2 年期公債殖利率突破 3%，與 10 年債殖利率倒掛，增添經濟衰退擔憂

（二） 半導體庫存修正：終端需求放緩導致廠商庫存高達 3 個月以上，庫存去化恐影響企業營收及獲利

（三） 歐洲能源危機：熱浪來襲、北溪一號天然氣管線歲修，對歐洲本就緊張的電力供應造成壓力

●短期利空測底，等待第四季通膨走緩

受惠於國安基金護盤、美股財報優於預期等消息激勵，短線上台股已從 13,950 位置反彈，近期有望再重新挑戰月線，雖然就目前指數位置來看，台股確實進入了超跌區間，本益比 10 倍也來到金融海嘯以後的低點，很多人認為低部就是現在，然而有些根本性問題尚未解決，包括高通膨、企業獲利衰退等問題仍持續干擾市場，某種程度來說，市場現在需要的不是利多上漲，而是需要更多利空來「測底」，如果陸續有利空出現，而台股仍能維持不破低點的話，那麼底部的格局才算基本具備。至於大盤真正的轉機點，很可能會落在第四季甚至明年之後，通膨有望因真正的高基期而明顯走緩，加上消費旺季帶動終端消費，也會反映在企業獲利上，到時才有機會迎來強力的反彈。

各期間績效表：（％）

資料來源：Lipper, 2022/06/30 上表之同業平均依序分別為 SITCA 國內股票型一般股票型、中小股票型、科技股票型、價值股票型與國內平衡型一般股票型類別

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