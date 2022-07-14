Panasonic將在美國為特斯拉新蓋電池廠 落腳堪薩斯

Panasonic 宣布，擬斥資 40 億美元在美國堪薩斯州興建第二座電池廠，為特斯拉供應新的高容量電池，目標把電池一年的產能提高為目前水準的多達四倍。

根據聲明，新廠將位於 De Soto ，可為堪薩斯州創造多達 4000 個工作機會，並創該州民間企業投資額史上最高的紀錄。

日經亞洲 (Nikkei Asia) 在官方說法出爐前已報導此消息。

特斯拉執行長馬斯克曾說，在提升 4680 電池產量方面有困難，該款電池用於 Model Y，而特斯拉位於德州的美國第二座電動車工廠剛在 4 月啟用。

Panasonic 在美國新設工廠的同時，中國、南韓和歐洲的競爭對手也增加投資以提升產量，例如南韓樂金能源 (LGES) 和通用汽車計劃今年斥資 26 億美元在密西根蓋新廠，儘管 6 月底傳出，該投資計畫可能因通膨暴衝而生變。

日經報導，Panasonic 在考量與特斯拉德州廠的距離、稅負優惠等因素之後，決定落腳堪薩斯州，之前原本也曾考慮奧克拉荷馬州。

目前 Panasonic 車用電池的產能一年為 50gwh，該公司希望在 2028 會計年度前將產能提高為目前二到四倍。

該公司也計劃 2023 年度在和歌山縣的電池零件廠增設兩條產線，以開始生產高容量的 4680 新電池，本投資案規模總計約 800 億日元 (5.8 億美元)。

車用電池已經成為 Panasonic 集團最大獲利來源，設廠可能是為了滿足特斯拉要求，而且 Panasonic 的技術也取得新的進展。電池的樣板 5 月已經出貨。

Panasonic 第一座美國電池廠位在內華達州，與特斯拉共同營運。Panasonic 當時投資額約 2000 億日元，但因為瑕疵率一直無法明顯提升產量，因此直到 2021 年 3 月為止的會計年度，這筆投資才開始獲利。

特斯拉的銷售持續穩步上升，去年交車量約 93.6 萬輛，電池方面除了仰賴 Panasonic 供貨以外，特斯拉也計劃自行生產搭配外部採購的方式，取得大容量 4680 電池。