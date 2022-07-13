特斯拉證實解雇逾200人 Rivian將公布精簡計畫

電動車大廠特斯拉證實，將永久關閉加州聖馬提歐 (San Mateo) 辦公室，將有 Autopilot 自動駕駛輔助系統的 229 名員工被解雇，而新創公司 Rivian 也已通知員工將縮減人力。

特斯拉執行長馬斯克上個月曾說，他對經濟有非常糟的感覺，將須裁員 10%，周二 (12 日) 曝光的呈報文件證實便是近期裁員行動中較大的一波。

此外，Rivian 執行長 R.J. Scaringe 周二在內部員工電子郵件中表示，本周五將宣布裁員並暫緩某些專案，他說：「Rivian 未能從近期的經濟情況中免疫，我們需要確保公司能夠持久成長。」

他強調，公司財務狀況良好，只是需要暫停推動某些項目，把更多精力放在優先任務上。

Rivian 在第 1 季底擁有 160 億美元現金，並曾向投資人保證，2025 年以 50 億美元興建美國第二座廠房的計畫，有足夠的現金可以動工。

被封為「特斯拉殺手」的 Rivian 最近持續和生產瓶頸奮戰。該公司去年底風光上市，市值一度飆破千億美元，但受全球供應鏈瓶頸影響，一直難以提高產量，股價也一落千丈

Rivian(RIVN-US) 周二小漲 0.74%，以每股 30.15 美元作收。 特斯拉 (TSLA-US) 收低 0.54%，報每股 699.21 美元。