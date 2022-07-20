〈美股早盤〉俄國天然氣供應牽動市場情緒 四大指數漲跌互現

儘管 Netflix 的正面財報替其他高成長股票奠定基調，但投資人對歐洲可能失去俄羅斯天然氣供應擔憂加劇，一旦失去俄國供應，歐洲經濟恐陷入衰退，其他市場也將受牽連，美股周三（20 日）開盤漲跌互現。另外，美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 將於今日盤後公布財報，也是投資人注目焦點。

截稿前，道瓊工業指數跌近 90 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲近 60 點或近 0.5%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.1%。

美國期貨周三出現波動，市場越來越擔心歐洲將失去俄國連然氣供應，將導致該區經濟陷入衰退，並可能對全球市場產生影響。不過有報導指出，歐盟也已準備好應對俄國報復性「斷氣」。

為防備俄羅斯「斷氣」，歐盟提議從下個月開始，成員國「自願」減少天然氣使用量，根據歐盟委員會公布的計劃，從今年 8 月到明年 3 月，所有歐盟國家的天然氣使用量需減少 15%。

脆弱的市場情緒引發避險資產走勢逆轉，美國公債價格上漲，美元指數也創下 4 日來首次攀升。美國十年期基準公債殖利率回落至 3% 以下，截稿前報 2.973%。

隨著全球經濟低迷與歐洲能源危機，澆熄投資人對美國財報季樂觀的情緒，也熄滅市場對聯準會（Fed）將採取更謹慎收緊貨幣政策的信心。

摩根士丹利策略師表示，第二季的財報季可能是未來幾周股市的負面催化劑。雖然美國上市公司營收在第二季可能增長（10-11%），但是該策略師對這些公司的獲利增速能否達到 5.5% 的一致預期持「懷疑態度」。

該名分析師表示，在長期且普遍的成本壓力和收入放緩的情況下，對財報季的樂觀情緒持懷疑態度，並認為下調今年第四季和明年初的獲利預期只是時間問題。同時他也指出，在避險需求和 Fed 的鷹派政策下，美元飆升對美國企業獲利構成不利影響。

中國方面，有消息傳出中國監管機構將結束對科技業的打壓，其中將對網約車龍頭滴滴處以逾 10 億美元罰款結束資安調查，消息引領中國科技股走高。

晨星亞洲股票研究總監陳麗子表示，中國股票市場的估值仍然遭低估，就研究報告來看，股票市場現時的價值，仍較其估算的公允價值低 19%，當中醫療保健、周期性消費以及科技板塊的回調幅度最大；同時隨著全球重新開放，預估供應鏈緊張的問題將在今年下半年逐漸緩解，不會較去年及前年嚴重。

其他消息方面，英國 6 月通膨年增率達 9.4%，刷新 40 年來的最高紀錄，加劇生活成本危機，讓英國央行下月急進升息的壓力更大。與此同時，由於汽油價格飆升，加拿大 6 月消費者物價指數（CPI）年增 8.1%，雖略低於預期的 8.4%，但卻遠超 5 月的 7.7%，創下 1983 年以來新高。

截至台北時間周三（20 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Netflix(NFLX-US) 早盤上漲 0.87%，至每股 203.38 美元

串流媒體公司 Netflix 日前公布最新一季財報，由於流失用戶數低於先前預期，而且預估本季可能新增 100 萬個新用戶，儘管收入略低於華爾街分析師預期，仍推升盤後股價大漲。

根據 Netflix 財報，第二季（截至 6/30）營收報 79.7 億美元，略低於分析師預估的 80.35 億美元、每股獲利報 3.2 美元，優於分析師預估的 2.94 美元、全球付費訂閱用戶損失 97 萬人，遠低於先前公司預估的 200 萬人。

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤下跌 0.56%，至每股 495.57 美元

荷蘭半導體體設備廠艾司摩爾（ASML）盤前公布財報，第二季銷售淨額報 54 億歐元、淨收入報 14 億歐元，毛利率為 49.1%，新增訂單金額達 85 億歐元。此外，ASML 也公布第三季財測，預估淨收入約 51 億至 54 億歐元，毛利率約 49% 至 50%，預計全年銷售額成長 10% 左右；不過 2022 年增加快速出貨將導致收入延遲認列，從約 10 億歐元增加到約 28 億歐元，延遲至 2023 年認列。

百健 (BIIB-US) 早盤下跌 0.05%，至每股 220.16 美元

美國生技公司百健（Biogen）盤前公布上季財報表現亮眼，其中經調整後每股獲利報 5.25 美元，遠高於華爾街分析師普遍預估的 4.06 美元，另外營收也優於市場預期。不過，百健表示，旗下的 Tecfidera、Rituxan 兩款藥物面臨越來越多的學名藥與生物相似藥物競爭。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月成屋銷售年化總數預期 538 萬戶，前值 541 萬戶

美國 6 月成屋銷售年化月增前值 - 3.4%

華爾街分析：

花旗策略師 Isfar Munir 認為，投資者對 Fed 可能會在 7 月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議上升息幅度的擔憂毫無根據。他表示，上周多名 FOMC 官員的發言幾乎暗示將升息 3 碼（75 個基點）。

另外，美銀經濟學家 Michael Gapen 持相同看法，他預估 Fed 在 7 月將升息 3 碼。他表示，「如果 Fed 想要進行更大幅度的升息，它可能會提前發出明確的訊號。」上述兩名經濟學家還認為，就縮減資產負債表而言，政策沒有變化。

市場預計，美國通膨已經或將很快觸頂，因美國家庭「實際購買力」縮水迫使他們減少消費，整體需求下滑疊加油價驅動的物價上漲回落。凱投宏觀表示，美國只能「勉強」避免經濟衰退，因為 Fed 升息將導致住宅投資和消費者支出減少。

歐洲央行可能將在明天的貨幣政策決議上升息 2 碼（50 個基點）而非先前承諾的 1 碼（25 個基點），UBP 外匯策略全球主管 Peter Kinsella 表示：「關於升息 2 碼的討論是合理的，這一切都將取決於歐洲央行對（貨幣政策）傳導保護機制採取什麼措施，然後在決定如何進一步行動。」