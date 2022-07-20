〈財報前瞻〉特斯拉Q2財報料受封城停工衝擊 交車前景成一大關鍵

特斯拉 (TSLA-US) 將於周三 (20 日) 美股盤後公布第二季財報，預料將因中國封控及工廠反覆停工而承受龐大壓力，投資人更想知道，年底的表現是否會顯著改善。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾在上月表示，對經濟的「感覺超級差」，並稱特斯拉在德州奧斯丁和柏林的超級工廠虧損龐大，是「超級燒錢的熔爐」，此外，該公司還面臨市場競爭日益加劇以及上海封城帶來的傷害。

Refinitiv 資料顯示，分析師預期特斯拉 Q2 營收將達 172.3 億美元，較上季創下的歷史新高減少 8%，調整後 EPS 估為 1.86 美元，年減 42%。

Curzio Research 執行長 Frank Curzio 表示：「市場對本季的預期非常低，關鍵在於特斯拉對未來的看法，因為市場對這家公司下半年的預期很高。」

馬斯克曾在 4 月表示，特斯拉今年有望將交車數提高 60% 至近 150 萬輛，Wedbush 分析師 Daniel Ives 說，很多分析師的交車預期僅接近 140 萬，且希望聽聽馬斯克面對經濟衰退恐懼，馬斯克是否仍看好市場需求。

特斯拉今年上半年交車數為 564,743 輛，因中國封控和工廠停工打擊供應鏈，Q2 交車數較 Q1 減少 17.9%。

隨著中國工廠復工，市場認為，特斯拉下半年產能前景在很大程度上取決於上海廠。

市場競爭加劇也是必須關注的一大重點。福斯汽車執行長迪斯 (Herbert Diess) 此前表示，看好自家公司下半年表現強勁，且晶片供應轉佳將助其迎頭趕上特斯拉。另一方面，馬斯克也在上月推文稱讚現代汽車在取得美國市占率方面的表現相當不錯。

除了電動車生產與需求之外，馬斯克可能也需要針對外界熱議的推特併購案、特斯拉全自動駕駛計畫以及新電池進展進行說明。

此外，在加密貨幣價格崩跌之後，分析師預估，特斯拉所持有的比特幣價值將大幅縮水，並導致數億美元的減損費用。