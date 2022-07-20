鉅亨美股雷達：特斯拉將公布財報 Netflix盤前上漲逾6%

美股重要看點：

特斯拉 (TSLA-US) 盤後將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 2.973%，美股期貨週三 (20 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.19%，標普 500 期貨跌 0.17%，那斯達克 100 期貨跌 0.09%。

投資人繼續評估即將發布的企業財報、貨幣政策的可能路徑以及風險資產是否已經觸底。華爾街周二 (19 日) 上漲，因為某些交易員押注股市已經觸底，並將受到強於預期的企業財報的推動，但周三上午的股票期指走勢不明。

特斯拉 (TSLA-US) 將於周三 (20 日) 美股盤後公布第二季財報，預料將因中國封控及工廠反覆停工而承受龐大壓力，投資人更想知道，年底的表現是否會顯著改善。

Refinitiv 資料顯示，分析師預期特斯拉 Q2 營收將達 172.3 億美元，較上季創下的歷史新高減少 8%，調整後 EPS 估為 1.86 美元，年減 42%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月成屋銷售年化總數 (萬戶)，預估 540，前值 541

美國 6 月成屋銷售年化月率 (%)，前值 - 3.4

重要個股動態：

Netflix (NFLX-US) 週二 (19 日) 盤後公布 2022 會計年度第二季財報，由於流失的訂閱人數少於預期，激勵盤後股價漲逾 7%。週三盤前漲 6.20%。

Netflix 也表示，計劃在 2023 年初推出成本較低、靠廣告支援的訂閱方案。先前 Netflix 已選擇微軟成為其廣告版產品的合作夥伴。

該公司在其股東信中表示：「我們可能從有高額廣告支出的少數幾個市場開始。與我們大多數新舉措一樣，我們旨在推廣、傾聽和學習，並快速更迭以改進產品。因此第一天的廣告業務情景與數年後的情況可能將大不相同。」

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

谷歌 (GOOGL-US) 周二 (19 日) 發表部落格文章，宣布實境增強 (AR) 眼鏡雛型版將在公開場合進行測試。

該款新眼鏡尚非產品，也尚不開放大眾取得，但谷歌希望測試該眼鏡鏡片內建的 app 功能，例如實時翻譯、道路方向指引等，尤其是在繁忙的十字路口等環境中的運作狀況。

這些測試意味谷歌在 AR 開發方面有重大進展，矽谷科技界許多人相信這項技術會像智慧手機或個人電腦那樣，成為運算領域的重大轉變。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

臉書母公司 Meta 周二（19 日）在曼哈頓法院上遭虛擬實境公司 MetaX 提起商標訴訟，原因是前者涉嫌盜用其以元宇宙（Metaverse）為核心的命名，同時表示公司營運也因此受到影響。

MetaX 在法庭上表示，公司已被臉書的新名稱「重創」，也稱自家公司以「Meta 方式營運的能力已被徹底削弱」，指控 Meta 侵犯其聯邦「Meta」標商，並要求法院下令禁止該社群媒體公司在與 MetaX 重疊的商品與服務中使用「Meta」，此外還要求支付若干賠償金。