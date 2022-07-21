奢侈品電商Farfetch股價較高點暴跌近9成 Q2財報也恐黯淡無光

奢侈品電商 Farfetch 今年以來股價溜滑梯，日前已跌至歷史低點，昨日收盤報每股 7.76 美元，遠低於 2018 年上市當天的每股 28.45 美元，近期因前景展望不佳遭分析師降評，另外其重心所在的中國市場封控措施影響銷售業績，第二季財報恐怕也黯淡無光。

截稿前，Farfetch(FTCH-US) 周三（20 日）盤中股價上漲 4.12%，每股暫報 8.08 美元。

Farfetch 先前受疫情影響全球市場需求反彈，在去年 2 月 25 日股價曾經創下 73.35 美元的歷史新高，較上市時的股價高逾 2.5 倍，但如今 Farfetch 股價較高點暴跌 89.4%，儘管過去一年半內的時間曾有多次小幅反彈，但整體呈現明顯下跌趨勢。

暴跌原因也與市場環境有關，美股過去半年一路暴跌至技術型熊市，道瓊工業指數、標普 500 指數及那斯達克指數全面下挫，其中以科技股為主的標普 500 指數更是重災區。

值得注意的是，Farfetch 獲利前景並不清晰，導致市場下調對該股的投資前景預期。日前瑞銀將 Farfetch 股票評等從「買入」下調至「觀望」，一同被降評的還有美國最大二手交易平台 eBay(EBAY-US)。

瑞銀分析師表示，如果美國經濟真的步入衰退，對 Farfetch 的評等可能還過於樂觀。當時瑞銀報告公布後，Farfetch 股價重創 11.4%。

瑞銀分析師認為，雖然經濟衰退對富人的消費習慣不會造成影響，但 Farfetch 可能還有許多購買奢侈品的年輕買家，這些族群在經濟下行期間會更加克制消費。

此外，對經濟衰退的擔憂是全球性的，Farfetch 過去兩年十分重視中國線上市場的投入，與阿里巴巴 (BABA-US)(9988-HK)、瑞士奢侈品公司歷峰集團（Richemont）在中國合作凸顯 Farfetch 對中國市場的依賴。

不過 Farfetch 第一季財報表現不如預期，核心業務成長停滯不前，再加上不久前上海、北京等中國重要城市防疫封控措施對零售業的影響，Farfetch 第二季業績恐怕也會遭殃。