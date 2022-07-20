台股開高走低 今晚艾斯摩爾、特斯拉財報即將公布

台股開高走低小漲 39.14 點

美國縮減版晶片法案晶片法案，19 日在美國參議院，以 64 票對 34 票通過程序投票，預計最快下周交付參議院進行全院表決，而昨日美股在晶片法案表決前，晶片股齊揚，費半大漲 4.61%。

今日台股在美股強彈激勵下，開高站上 14900 以上，但尾盤在結算賣壓下，漲幅迅速收斂，終場上漲 39.14 點，收 14733.22 點，成交量來到 2562.188 億元，觀察法人資金流向，外資 - 34.4 億；投信 + 11.71 億；自營商 + 0.55 億；而期貨未平倉方面，外資期貨未平倉口數為 + 5,227 口。

艾斯摩爾、特斯拉財報即將公布

本週開始美股財報即將迎來重頭戲，週一有 IBM，週二有串流平台巨頭網飛，今晚 (7/20) 則是由半導體設備龍頭 ASML 以及電動車巨頭 Tesla 打頭陣，首先，IBM Q2 獲利和營收高於預期，但是下調 2022 全年自由現金流財測，導致盤後交易跌逾 4%。而昨日公布財報的網飛 Netflix，Q2 付費用戶下滑 97 萬人，優於預期的 - 200 萬人。而今晚的特斯拉財報公布，主要關注其在看壞市場之餘，裁員等優惠成本之計畫是否有執行，而 2022 年交車目標同樣也是觀察重點。

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