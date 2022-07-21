股市劇烈震盪 戰勝追高殺低的投資習慣就看這一招。

利空齊聚投資難度大增 定期定額克服弱點

通膨、升息加上俄烏戰爭拖累全球股市劇烈震盪，讓投資操作難度大增，不少投資人也選擇認賠，暫時離場，但據歷史經驗來看，行情總在絕望中誕生，投資人不妨在檢視完資金部分後，掌握好定期定額的投資策略，以提高獲利出場的投資勝率，而透過定期定額的方式，可降低市場波動干擾、提高操作靈活度，投資人還能透過日日扣的申購機制自行選擇扣款日期、天數，小額資金就能進場，讓投資人與投資小白有更多元的投資方法。

聯準會升升不息 衝擊投資最大變數

在疫情與俄烏戰爭的推波助瀾下，通膨成為日前金融市場難以擺脫的夢魘，且為抵禦持續攀升的通膨，聯準會今年以來「鷹聲嘹亮」，利率點陣圖的預期來看，年底政策水準將上看至 3.4%，資金大幅收緊預期下，無疑打擊市場投資信心。

兆豐銀行表示，聯準會升息態勢明確，並帶動全球主要央行跟進升息，導致包括台股在內的全球股市進入劇烈震盪期，股市經常出現今天大漲，明天立刻拉回整理的「上沖下洗」現象，也讓投資人的投資情緒經常隨著股市上下起伏。

一個月 28 天扣款日 自由選擇扣款日

為抵抗市場劇烈波動，不少投資人會選擇透過定期定額方式，分批進場布局，而因應投資市場快速變化，兆豐銀行也推出「FUND 心日日扣」基金投資專案，將可扣款天數從原本的每個月 3 天一舉增加為 28 天，投資人可根據自己的規劃，選擇進場扣款的時間。

兆豐銀行表示，過去的「定時定額」每個月只能從 6 日、16 日與 26 日選擇進場時間點，但兆豐銀行定期定額日日扣功能，則讓投資人每月 1 日到 28 日可任選日期進場扣款，透過拉長扣款日期彈性，讓投資人有更多機會可逢低進場布局，攤平投資成本，同時，投資門檻也降到新台幣 1,000 元，可以讓更多的小資族、打工族能參與投資。

機器人理財 靠 AI 與大數據幫你操盤

對於長時間無法研究市場或投資新手，建議可選線上機器人理財服務當幫手，兆豐銀行的「機器人理財 e 把兆」不僅導入大數據與演算法等智能服務，可根據客戶投資風險屬性，提供投資組合建議，亦響應普惠金融，將定期投資的最低扣款金額降低至新台幣 2,000 元。

對於沒有時間盯盤的投資人來說，機器人理財的自動監測機制，亦會根據市場動態主動檢視投資組合，符合執行條件者系統就會發送再平衡通知，由客戶決定是否依照機器人建議，調整投資配置組合。

善用配息再投入 擴大投資複利效果

這幾年來，許多投資人為了打造自己的被動收入，買進國內外債券或是債券型基金，每月固定領取配息，雖然每月看到配息入帳很安心，但若是沒有好好運用，本金永遠都不會持續增長，往往就只是一場紙上富貴。

配息收入除了支應生活所需之外，更可以當作投資活水，善用每月的配息資金，再投資於潛力更高的股票型基金，或是選擇專門退休準備的目標到期基金，讓投資人的配息再發揮複利的效果，就能讓投資再加乘，整體的投資收益也能更有效益。

資金的停靠港 美元優惠定存

兆豐銀行認為，目前市場仍處於通膨的高原期，何時有望緩解並逐步緩降仍有待觀察，在地緣戰爭還沒落幕、通膨壓力未解，主要央行又持續升息的大環境下，全球經濟恐陷入衰退風險中，進而干擾股債市行情，但在美國持續升息循環中投資人還是有利可圖。

兆豐銀行表示，投資人可以善用手中還沒進入市場的美元資金，透過銀行推出的優利定存先來賺取利差，等美元定存陸續到期時再進行定期定額扣款，而在市場持續劇烈震盪下，可能讓投資人無所適從，而定期定額與機器人投資所具備的「規律投資」，將能有效協助投資人克服恐慌與追高殺低的盲點，還能節省研究市場的時間。

此外，不論是基金定期定額的「FUND 心日日扣」或是由智能演算操刀的機器人理財，投資門檻都相對親民，再搭配銀行推出的美元優惠定存活動來活化資金運用，對預算有限又想參與市場的投資人來說，是相對理想的選擇。

本文所提供之資料僅供參考，並未誘導及鼓勵相關人士買賣任何內文所涉及之金融商品。任何人據此等資料而做出或改變投資策略，須自行承擔結果，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

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