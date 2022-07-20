通膨升溫市場避險態度積極 經理人現金配置比重創911以來新高

通膨壓力持續升溫，讓經理人避險態度愈發積極，根據美銀美林經理人 7 月調查報告顯示，經理人風險趨避態度創紀錄來最高，更甚於 2008 年金融海嘯時期，經理人對經濟前景、企業獲利預期、停滯性通膨預期及風險態度皆創紀錄來最悲觀，現金配置比例升至 6.1% 則創下 911 事件後新高紀錄。

調查指出，經理人因擔憂通膨與經濟衰退風險，促使資金棄股轉債，其中淨 44% 經理人減碼股票，而淨減碼債券的比例則連續 2 個月大幅降低, 降至淨 31% 是；在投資標的部分，經理人選擇防禦配置 (加碼公用事業、民生消費與健康醫療) 則是 2020 年 5 月以來最高。

此外，淨 42% 經理人預期高評等債表現將優於非投資等級債，比例為有紀錄以來最高，預期債券殖利率將持續攀升的比例則是創近三年最低。

就升息與通膨前景而言，受訪經理人平均預期聯準會將再升息 150 個基本點，預期未來 12 個月通膨將趨緩的經理人較 6 月再增加 4 個百分點至淨 76%，為 2008 年 12 月以來最高，而如果核心通膨低於 4%，將最可能使聯準會政策轉向。就最擁擠交易而言，做多美元、做多商品及做多 ESG 分別排名前三名。

富蘭克林證券投顧表示，雖然通膨居高不下仍是經理人最擔憂的事，但對央行鷹派政策的擔憂已顯著緩解，此外，經理人對於升息的預期也大致符合目前市場普遍預期，似乎呼應 6 月聯準會利率決策會議後，美國 10 年債殖利率出現利空出盡而回落的走勢。

展望後市，投資人將持續在景氣、通膨、企業財報和央行政策中尋找方向、牽動市場持續震盪，不過今年來各資產大幅修正後也醞釀了隨時反彈的契機，現階段建議以採取靈活配置策略的美國價值平衡型基金為核心，擔心衰退風險者可留意美債殖利率彈升後債券基金的布局機會。