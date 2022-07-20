南韓上半年材料、零件、設備進口 對日依存度降至新低

《韓聯社》周三 (20 日) 報導，南韓 2022 年上半年對日本材料、零件、設備的依存度降至新低。

南韓產業通商資源部公布，2022 年上半年的材料、零件、設備進口額為 1300.67 億美元。其中 15.4% 從日本進口、金額達 200.72 億美元，寫下該統計自 2012 年展開以來的半年期新低紀錄。和 2012 年上半年的 24.2% 相比，低 8.8 個百分點。

觀察南韓在材料、零件、設備進口的對日依存度變化，2019 年上半年報 16.9%，2020 年下半年升高至 17.4%，2021 年上半年回落到 15.9%，2021 年下半年報 15.8%，接著在 2022 年上半年進一步降至 15.4%。

日本政府從 2019 年 7 月起，針對輸往南韓的氟化氫、氟化聚醯亞胺和光阻劑等半導體製造關鍵原料進行嚴格出口管制，並在同年 8 月正式將南韓從出口管理對象國的「Group A」(原稱『白色名單』) 中除名。從當時開始，南韓的對日依存度就有逐漸降低的傾向。

2022 年上半年南韓自日本進口的材料、零件、設備總額，雖然比 2019 年上半年 (164.94 億美元) 增加了 21.7%，但是同期間的進口總額增加 33.3%，這也意味著南韓從日本以外國家的進口增加。

由於日本實施嚴格出口管制的緣故，南韓政府也開始推動進口地的多樣化，並加速材料、零件、設備的國產化，預料對日依存度會進一步的降低。