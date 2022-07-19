〈美股早盤〉市場聚焦Netflix財報 主要指數開高

美國銀行股財報落幕，投資人密切注意美元走強對其他企業的影響，押注財報表現有望優於預期個股，美股周二（19 日）開高，市場聚焦影音串流平台 Netflix (NFLX-US) 盤後公布的最新一季財報。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲逾 100 點或近 1%，標普 500 指數漲近 1%，費城半導體指數漲近 2%。

美國大型科技企業持續傳出裁員或收緊人手消息。蘋果 (AAPL-US) 計劃明年放慢一些部門的招聘及減少支出，應對潛在的經濟衰退。另一方面，高盛 (GS-US) 亦計劃放慢招聘及恢復年度績效評估，以控制開支。

這些跡象顯示，高通膨與貨幣緊縮正在擠壓消費者與就業市場，可能加劇市場擔憂，意味著 6 月中旬以來的股市復甦只是短暫的。另外蘋果即將公布上季財報，有助投資人評估經濟衰退風險。

美國銀行公布的 7 月基金經理調查 (FMS) 顯示「投資者悲觀情緒處於恐怖的水準」，全球經濟成長預期處於歷史新低，而衰退預期則位在 2020 年 5 月以來最高。

美國銀行投資策略師 Michael Hartnett 表示，投資者的整體情緒仍處於「停滯性通膨」狀態，因為公司希望優先考慮維持強勁的資產負債表，因此紛紛減少資本支出和回購。

但是 Hartnett 預估未來幾周美股將反彈，雖然基本面不佳。他認為如果 Fed 在聖誕節前暫停升息且消費者物價指數（CPI）降溫，市場將出現逆勢交易的空間，例如做空現金 / 做多股票。

個股方面，嬌生 (JNJ-US) 盤前公布第二季財報，儘管受美元強勢拖累美國以外市場銷售，獲利年減 23.3%，但強勁的抗癌藥物銷售推升業績表現，不過嬌生仍調降全年調整後獲利預期。

嬌生第二季營收年增 3% 至 240.2 億美元，其中近一半銷售額來自美國以外市場，優於分析師預估的 237.7 億美元；第二季經調整後每股獲利報 2.59 美元，也優於市場預期的 2.54 美元。嬌生預計，全年調整後每股獲利介在 10 至 10.1 美元間，先前預測為 10.15 至 10.35 美元。

醫藥銷售方面，喜達諾（Stelara）銷售額成長 14.3% 至 26 億美元，而抗癌藥物 Darzalex 營收成長近 40% 至 19.9 億美元。不過新冠疫苗方面因需求疲軟成長緩慢，銷售額僅 5.44 億美元。

歐洲消息方面，花旗分析師認為，如果俄國切斷對歐洲天然氣供應，將引發經濟衰退，歐洲股市可能再跌 10%。根據花旗數據顯示，俄國停止天然氣供應可能將歐元區的國內生產毛額（GDP）減少約 1%，這意味著未來 12 個月歐洲的每股獲利將萎縮 10%。

受食品與能源價格飆升影響，歐元區 6 月通膨率持續衝高，歐盟統計局今公布的 6 月歐元區消費者物價指數（CPI）年升 8.6%，續刷歷史新高；6 月 CPI 月增率終值報 0.8%，與 5 月持平也符合市場預期。

同日有報導指出，歐洲央行（ECB）在本周的貨幣政策會議上焦討論更大幅度的 2 碼（50 個基點）升息，以遏制高漲的通膨，消息傳出後，歐元強勢反彈升逾 1%，寫下兩周以來新高。

另外，ECB 官員還將討論如何幫助負債較深的例如義大利債券市場提供支援，但前提是必須遵守財政紀律的規則。

截至台北時間周二（19 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

IBM(IBM-US) 早盤下跌 5.73%，至每股 130.21 美元

科技巨擘 IBM 儘管繳出第二季亮麗財報，營收、獲利皆優於市場預期，但警告今年受美元強勢產生的匯損達 35 億美元，並調降 2022 年自由現金流預估，盤前跌近 6%。IBM 第二季營收成長 9% 至 155 億美元，淨利成長至 14.7 億美元，優於去年同期的 8.1 億美元。

波音 (BA-US) 早盤上漲 1.98%，至每股 150.64 美元

根據華爾街日報（WSJ）報導，波音將與飛機租賃公司 AerCap Holdings 達成出售少量 787 夢幻客機的協議，消息傳出後提振波音盤前股價走高。

安迅資訊 (NCR-US) 早盤上漲 9.42%，至每股 31.84 美元

外媒報導稱，私募股權公司 Veritas Capital 正在進行收購金融技術供應商安迅資訊（NCR）的談判，安迅資訊盤前股價受激勵大漲逾 11%。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月營建許可報 168.5 萬戶，預估 165 萬，前值 169.5 萬

美國 6 月營建許可月增率報 - 0.6%，前值 - 7.0%

美國 6 月新屋開工數報 155.9 萬戶，預估 158 萬，前值 159.1 萬

美國 6 月新屋開工月增率報 - 2.0%，前值 - 11.9%

華爾街分析：

22V Research 創始人 Dennis DeBusschere 認為，未來 6 至 12 個月經濟將大幅放緩，債券殖利率將走低，但衰退並非迫在眉睫。這種背景對近期的因素和市場有影響，尤其是在通縮力量繼續增強的情況下。

瑞穗國際策略師 Peter McCallum 和 Evelyne Gomez-Liechti 在給客戶的一份報告中寫道：「俄羅斯停止或嚴重減少對歐洲的天然氣出口的可能性應該會在短期內讓市場保持緊張。」

歐洲央行已經預先承諾 7 月升息 1 碼（25 個基點），將存款利率升至 - 0.25%。ZKB 資深經濟師 MartinWeder 表示：「歐洲央行遠遠落後於通膨曲線，不採取果斷行動可能會失去信譽…… 應該在 7 月迅速放棄負利率，然後在 9 月和 10 月各升息 2 碼（50 個基點）。」