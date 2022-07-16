不會升息4碼！Fed兩派官員紛紛表態支持升息3碼

繼美國 6 月通膨數據報表後，市場紛紛擔憂聯準會（Fed）將祭出 4 碼（100 個基點）大幅升息手段以平抑通膨，不過陸續有官員紛紛出來安撫市場，周五（15 日）Fed 鷹派代表布拉德（James Bullard）與鴿派代表波斯提克（Raphael Bostic）分別在不同場表態，暗示下次升息 3 碼（75 個基點）已經足夠。

亞特蘭大 Fed 總裁波斯提克表示，對大幅度升息（4 碼）持謹慎態度，而聖路易 Fed 總裁布拉德則表示，將推遲到本月貨幣政策會議後再做判斷。

布拉德依然贊成在今年年底前將利率提高至高於先前預期，他周五在歐洲經濟與金融中心主辦的線上會議上表示，Fed 可能應該在年底前將基準利率提高到 3.75% 至 4% 的範圍，而非 3.5%。這意味著，從當前水準來看，Fed 將在今年內升息 255 個基點。

至於對月底會議以及往後升息幅度，布拉德表示，未來 18 個月通膨可能回落至 2%，倡導提前升息，不過對於現在升息 3 碼或 4 碼可能沒有太太區別。

與此同時，波斯提克在周五的談話表示，當前通膨太高但 Fed 會控制住，但他暗示不贊成月底升息 4 碼。他認為，Fed 希望政策行動有序，與過去經驗相比，升息 3 碼的幅度已經相當大。

兩位官員今日的談話再次替市場月底會議升息 4 碼的預期降溫，根據芝商所 FedWatch 工具顯示，Fed 在 7 月底會議升息 4 碼的機率已降至 30.9%，而升息 3 碼的機率則升至 69.1%。