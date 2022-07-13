〈房產〉全台房市熱 上半年房地合一稅174億元創同期新高

根據財政部統計資料庫最新資料顯示，個人房地合一稅收 6 月達 34 億元，年增 35%，已開始較上月 35.6 億元微幅衰退，今年上半年個人房地合一稅收累計 174 億元，創歷史同期新高。

房仲業者認為，今年以來房地合一稅收增加，反映制度上路以來，購置不動產大多出現明顯增值，而台中市則是今年上半年的稅收王。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去一年全台房價幾乎全面性上漲，不少區域房價都創歷史新高，尤其房價基期相對較低，具備重劃區與科技業投資題材地區域，房價漲幅更為驚人，帶動短期交易的房地合一稅收大增，反觀雙北市因為房價基期較高，房價雖有上漲但不如雙北以外區域漲勢凶猛。

根據財政部統計庫資料顯示，6 月個人房地合一稅共 34 億元，年增 35%，雖然稅收仍處於高檔水準，不過連續三個月的稅收增加走勢，已經在 6 月終止，上半年的房地合一稅收為 174 億元，年增 89%，稅收金額最高的是台中市的 35.5 億元，年增 66%，其次是新北市的 24.7 億元，年增 120%，高雄市上半年房地合一稅收也有 23 億元，年增 78%，稅收較低的則是台南市的 18 億元與台北市的 18.1 億元。

曾敬德指出，受惠市場景氣熱且短期交易多，帶動個人房地合一稅收大幅走揚，尤其預售換約也被納入房地合一稅，稅收更是快速增加，不過由於房地合一的稅收，個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算 30 日內，與簽約交易有 1~2 個月的落差，現在反映的大多數可能還是疫情飆高前的市況，以目前交易量受疫情與股災影響量縮的狀況推估，未來的房地合一稅收可能會逐漸縮減。