〈房產〉房市動能外溢 上半年六都以外有10縣市房地合一稅破億

依據財政部統計，2022 年上半年各縣市房地合一稅收大增，六都中以台中市稅收 35.46 億元奪冠，不過，六都以外縣市表現驚奇，有 10 個縣市上半年房地合一稅收破 1 億元，破億元縣市中有不少新面孔，包含苗栗縣、南投縣、宜蘭縣還有花蓮縣。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，房地合一所得稅以不動產交易增值部分課稅，顯示今年上半年價格持續上漲，由於不動產交易的主力都會區價格已走高，買盤外溢至其他區域，出現許多房市黑馬，加上疫情揚起國旅、休閒宅風潮，讓觀光勝地也入榜。

全台有多縣市今年上半年房地合一寫下同期新高，六都中納稅王仍然是台中市，上半年 35.46 億元，六都稅收成長最多者為新北市，上半年稅收 24.69 億元、年增 120.0%，台南市也有 100.3% 成長，其上半年稅收 17.98 億元。郎美囡分析，六都為不動產市場交易主力，資金潮及置產型買盤讓六都房市價量齊揚，高端買方手握大筆資金挹注市場，各都新建案價格向上堆疊，帶動房價走升，新北市雖也是高價區，不過房價相對台北市親民，近幾年重劃區、新市鎮推案量不小，吸引資金充裕買方入手，而台南市過去房價基期低，這幾年受惠科技園區議題價格翻漲，因此房地合一稅收也大幅躍進。

而台灣六都以外縣市，今年上半年房地合一稅破億者除了老面孔新竹縣市、彰化縣、雲林縣、屏東縣及嘉義市外，增加了苗栗縣、南投縣、宜蘭縣還有花蓮縣，共 4 個縣市，其中苗栗縣去年上半年稅收 6 千多萬，今年一舉狂增 282.5%，達到 2.34 億元。

郎美囡分析，苗栗縣部分區域鄰近新竹科技園區，當竹科帶動新竹縣市價格大幅上漲，買方開始沿通勤便利地段找更低價的區域，苗栗縣因此受到帶動，成交價格拉升許多，從破億縣市也可觀察出，資金潮帶動各區域不動產的效果驚人，尤其可吸引就業人口、區域發展可期的低價區，價格能有高度表現。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，7 月房地合一 2.0 上路，持有一年以上，五年內出售的稅率大幅拉高，壓縮投資盤的操作空間，不過房地合一稅收豐厚，也意味著短期持有屋主仍有獲利空間，惟央行啟動升息，買方資金成本拉高，因此下半年交易表現未必能延續高檔。



