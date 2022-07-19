大摩策略師：即使經濟免於衰退 美股仍將持續下跌

美股在近期出現反彈，不過，摩根士丹利 (Morgan Stanley，大摩) 策略師認為，美股賣壓尚未結束，即使經濟免於衰退，美股仍將持續下跌。

大摩首席美國股票策略師 Mike Wilson 表示，企業近期面臨越來越大的通膨和利率上升壓力，儘管股價反彈持續，熊市也不會因此終結。

Wilson 指出，大摩認為，未來 12 個月美國經濟衰退的可能性為 36%，而初請失業金人數上升和職位空缺下降，也顯現出經濟正在降溫的跡象。

Wilson 也表示，企業未來幾季的利潤成長可能會大幅放緩，而大多數分析師對企業盈利和利潤率過於樂觀。「持續的勞動力、原料、庫存和運輸成本壓力以及需求放緩對利潤率構成了風險，卻沒有反映在多數分析師的預估中。」Wilson 說道。

Wilson 也表示，建議投資人在股票反彈時也要保持防禦模式，在經濟以確認衰退或衰退風險消失之前別太樂觀，應維持防守態勢。

大摩預計，相關壓力將在明年持續對股市造成拖累，標準普爾 500 指數預估一年內為 3,900 點，僅略高於週一的 3,890 點左右。

美銀策略師蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 等人則是將標普 500 指數目標價從 4,500 點調降至 3,600 點，並指出，經濟衰退期間指數的平均跌幅為 31%。他們表示，標普 500 指數年底前可能出現 3,000-3,200 點的水準。