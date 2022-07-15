股市拋售過頭 美財經名嘴列5檔「完全回饋股」

《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 周四 (14 日) 表示，股市震盪之際，投資者應該趁機在受挫的股票中尋找買進機會。

「對許多群體來說，這次的熊市只是去化過去 2 年的過激，但對某些股票來說，這回的拋售甚至比過去 2 年更激烈了。」

「受創最重的股票現行交易價格甚至低於疫情大流行剛開始時的水準，在某些情況下，甚至遠低於該水準。這就是我所謂的完全回饋股，我承認其中一些股很危險沒錯，但其他則是現在起好得驚人的買進機會。」

今年各大事件接踵而來，自俄烏大戰、通膨率飆升、美聯準會 (Fed) 升息，以及中國防疫封城，嚇壞華爾街也令股市低迷。

Cramer 表示，與其找表現最糟糕的股票進行炒底，投資者應該堅守那些雖然走跌但其反彈能力持續有跡可循的股票。

Cramer 聚焦截至周三收盤時市值最大的 10 檔「完全回饋股」，並將名單縮小至 5 檔，這是他認為投資者最該納入其投資組合的絕佳選擇。

Cramer 完全回饋股 5 檔：

Meta Platforms (META-US) Bank of America (BAC-US) Wells Fargo (WFC-US) Cisco Systems (CSCO-US) Disney (DIS-US)

他說：「我喜歡 Meta ，一些銀行、思科和迪士尼，至於其他的，尚且不是我想選的。」