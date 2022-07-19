特斯拉董事長：澳洲銷售動能強 年底銷量翻倍也不意外

特斯拉董事長丹賀姆 (Robyn Denholm) 周二 (19 日) 表示，澳洲的電動車銷售動能十分強勁，就算銷量在年底翻倍也不會感到驚訝。她也認為，澳洲作為鋰礦大國，必須強化鋰礦的精煉和製造能力，以滿足激增的電池需求。

丹賀姆在雪梨舉行的澳洲潔淨能源峰會上表示，特斯拉在澳洲的電動車銷量正在從低點快速增長，且即將趕上 Powerwall 儲能電池在澳洲的銷量。

她說：「我們現在有超過 2.65 萬輛的特斯拉電動車在澳洲的道路上行駛，動能很強勁，就算銷量在今年底前翻倍，我也不會感到驚訝。」她認為，加快電動車普及的最大阻礙是缺乏快速充電站。

目前澳洲約佔特斯拉全球上路車輛總數的 1%。截至今年第一季，特斯拉全球上路車輛總數約達 250 萬輛。

丹賀姆並看好澳洲成為避免電池供應吃緊的關鍵，呼籲澳洲政府利用礦產優勢，積極強化專用材料、電池以及電動車生產能力。

丹賀姆說，到了 2030 年，光特斯拉就需要 3 兆位元組小時 (terabyte hours) 的鋰離子電池用於電動車和儲能裝置，但目前全球產能僅約 1 兆位元組，為了應對氣候變遷挑戰，整個產業必須以衝刺的速度來擴大生產規模。

她表示，雖然澳洲坐擁豐富的礦產資源，但其精煉鋰供應市占率僅 7%，未來應採取更多措施來強化鋰礦的精煉能力。

根據統計，去年電動車占澳洲新乘用車銷量的 2.4%，低於美國的 4.5% 和歐洲的 20%。

丹賀姆說：「這些標準必須很嚴格，汽車是世界上最嚴重的污染物之一，這件事並不意外。那些太髒、太貴且不被全球其他地區接受的汽車，目前都由澳洲接收。」她建議澳洲政府導入車輛燃油排放標準，鼓勵大眾使用電動車，並刺激對充電站和儲能電網的升級作業。