今年下半年進入溫和衰退 美銀調降標普500指數年底目標價

美國銀行策略師發表報告表示，美國將於 2022 年下半年進入溫和衰退，將年底標準普爾 500 指數目標價調降 20%，並同時調降 EPS 成長預期。

美銀策略師蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 等人將標普 500 指數目標俱從 4500 點調降至 3600 點，並指出，經濟衰退期間指數的平均跌幅為 31%。他們表示，標普 500 指數年底前可能出現 3000-3200 點的水平。

策略師們也將 2022 年每股獲利預測從之前的 221 美元調降至 218 美元，將 2023 年每股獲利預期從 230 美元調降至 200 美元，意味著從峰值到谷底每股獲利下降 10%。

他們指出，這個降幅小於經濟衰退期間典型的 15-20% 跌幅，但指出消費者和企業資產負債表更為健康，名目 GDP 也上升，可發揮抵消作用。

他們同時指出，過去每一個牛市出現前，聯準會 (Fed) 都會調降利率，但預計要等到 2023 年第 3 季 Fed 才會降息。

他們預計 Fed 到年底將升息至 3.25-3.5%，然後從 2023 年下半年至 2024 年上半年間將利率區間降至 2.25-2.5%。

美銀利率策略師預計 10 年期國債殖利率到年底達到 2.75%，到 2023 年底達到 2.5%。