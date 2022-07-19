台積電擬再發美元債 穆迪給Aa3評級估今年營收衝破2兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 傳擬發行新一批美元債券，全球信評機構穆迪最新報告給予「Aa3」評級，穆迪並預估，台積電今年營收將衝破新台幣 2 兆元，年增幅達 4 成。

台積電在 4 月發行合計 35 億美元的 4 種期限債券後，據彭博報導，台積電正規劃 2 批不同期限的美元債券發行，初步價格參考相當較既有的同期限美元債券殖利率，高出至少 50 個基點。

穆迪給予台積電全球擬發行的優先無擔保債券「Aa3」評級，同樣是由台積電提供無條件且不可撤銷的保證，評級展望為穩定。

穆迪副總裁 Chenyi Lu 表示，台積電無擔保債券取得「Aa3」評級，主要是因其在處於成長期的智慧裝置應用處理器市場，擁有技術領導地位，身為晶圓代工產業龍頭廠，台積電已做好準備，擴展在先進製程與知識產權技術上的優勢，以滿足日益成長的效能需求。

Chenyi Lu 並說，台積電以開放且獨立的商業模式，專注為 IC 設計客戶代工晶圓製造，並未發展自己的晶片事業或與客戶競爭，這種商業模式也讓台積電擁有許多穩定長期客戶、並持續吸引新客戶加入。

Chenyi Lu 指出，此次債券評級也考量台積電強大的規模經濟，使其能達到產業最大的利潤率，大幅降低現金流波動，即使在景氣低迷時期也能持續投資。

穆迪在報告中預估，台積電今年營收將成長 40%、達到新台幣 2.22 兆元，主要受惠 7 奈米以下先進製程晶片需求驅動，特別是 7 奈米、5 奈米製程貢獻，領先競爭對手推出，並取得可觀的市占率。