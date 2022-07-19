熱浪強襲 考驗歐洲電力系統的極限

熱浪強力來襲，英國出現攝氏 40 度的極度高溫，南歐上千人因為高溫和森林野火而送命，一向按照冬季取暖需求來規劃的歐洲電力系統，也因為酷暑面臨嚴峻的考驗。

極度高溫之下，天然氣發電效率不佳，核能發電廠也更難保持涼爽，導致歐洲發電量受到抑制。較高的溫度也影響水路運輸，德國萊茵河的水位降到至少 15 年低點，可能影響煤炭輸送。

Lane Clark & Peacock(LCP) 顧問公司的能源專家 Rajiv Gogna 說：「電力產業現在擔心的是，在英國和歐洲的高溫之下，大部分發電系統效率都下滑，無法達到正常發電量。」

歐洲已經因為俄國侵烏和能源制裁，處於數十年來最嚴重的能源危機，這場高溫讓情況惡化。Rystad Energy 表示，歐洲不只要在冬季來臨之前補足缺口，還要應付現在的需求。

英國周二 (19 日) 的氣溫預料將創新高，達到攝氏 38.7 度，倫敦和英格蘭地區南部大部分城鎮，已經出現 40 度以上的高溫。歐洲許多地方的氣溫也改寫紀錄。

LCP 的 Gogna 說，未來的能源政策不能只重視冬季取暖需求，還要把熱浪考慮進去，確保夏天也能有適當的發電組合，滿足用電需求。

大型電力交易所 EPEX Spot 的報價顯示，德國的前一日市場電價為每兆瓦時 (MWh)397 歐元，是 3 月以來最高，法國則為 521 歐元，是 4 月以來最高。