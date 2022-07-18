異常高溫與野火重擊歐洲 葡萄牙和西班牙逾千人死於熱浪

受極端氣候影響，過去的這個周末，整個歐洲都處在熱浪和野火的陰影之下。

迄今為止，葡萄牙和西班牙至少有 1000 人死於熱浪。在近一周的熱浪中，西班牙的氣溫高達攝氏 45.7 度。

西班牙氣象局周日發布了氣溫警告，預計北部亞拉岡、納瓦拉和里歐哈的最高氣溫將達到 攝氏 42 度。氣象局表示，熱浪將於周一結束，但警告氣溫將保持異常高溫。

英國氣象局 15 日史上首次公布高溫紅色預警，衛生安全局發布「國家緊急狀態」警報，預計 18 日和 19 日，英國將出現類似歐洲大陸的極端高溫天氣，預計有 80% 的機率，最高氣溫達到創紀錄的攝氏 40 度。

雷丁大學的氣候專家 Hannah Cloke 表示，在英國，民眾應對如此高溫的氣候，是非常困難的。因為英國民眾不習慣高溫，且當地房屋的設計並未考慮到高溫氣候，因此幾乎都沒有安裝冷氣，英國大部分的基礎設施，根本不是為應對高溫而建造。

與極端高溫一起發生的，是各地的野火。過去這一周，成千上萬名消防員在歐洲與野火搏鬥。

在野火最猛烈的南歐地區，大約 1000 名消防員一直試圖控制葡萄牙中部和北部的 13 起森林和農村的野火，其中最大的火災發生在北部城市查韋斯附近。

同樣野火不斷的還有法國。當局周日下午表示，在法國，野火現已在吉倫​​特省西南部地區蔓延超過 11000 公頃，超過 14000 人已被疏散。當局在一份聲明中說，超過 1200 名消防人員正試圖控制大火。

法國還對幾個地區發布了最高級別的紅色警報，呼籲居民高度警惕。

除南歐地區，中東歐的匈牙利、克羅地亞和希臘的克里特島，以及摩洛哥多地，也是野火不斷。處於熱浪中的義大利北部，正經歷著 70 年來最嚴重的乾旱。