美元走強 東南亞貨幣挺過市場風暴 新台幣表現不俗

由於經濟重新開放和央行迅速採取行動，抵消美元走強衝擊，使南亞和東南亞貨幣的跌幅，比已開發國家貨幣小，新台幣的表現也不俗。

今年來印尼盾與星元兌美元的跌幅，不到歐元的一半，表現擠進東南亞前三名；歐元兌美元貶值 11%。

在日元兌美元匯率重貶 17% 之際，印度盧比的貶值不到 7%。新台幣的跌幅比印度盧比大一點點。

整體而言，幾個南亞和東南亞國家的貨幣，今年來平均僅跌約 7%，貶幅小於歐洲貨幣的超過 11%。

這些匯率波動的背景，是近月美國聯準會（Fed）大舉升息，以壓制通膨。這種強力政策立場，引發美元升值，並導致幾個已開發和新興市場的貨幣面臨沉重賣壓。

新加坡銀行首席經濟學家 Mansoor Mohi-uddin 表示，2013 年時，「縮減恐慌」（taper tantrum）重創許多國家的貨幣，當時這些國家的基本面較差，如今這些國家的央行以更快速度緊縮貨幣政策，甚至比 Fed 快，為本幣匯率帶來保護。

由於新加坡金融管理局（MAS，央行）迅速收緊政策，以因應 Fed 大幅調高利率的局面，今年來星元匯率僅跌 3.5%。

澳盛銀行（ANZ）資深亞洲策略師 Irene Cheung 表示，星元表現之所以搶眼，首先是 MAS 非常激進的政策立場，其次是觀光和電信業景氣復甦。

Cheung 說，雖然新加坡易受能源價格大幅上漲影響，但以出口為主的東南亞國家，包括印尼和馬來西亞，實際上正從大宗商品漲價中受惠。

Cheung 表示，儘管印尼盾貶值，但新冠肺炎疫情爆發時那麼糟。她說，雖然今年來印尼央行仍未升息，但在天然氣、棕櫚油等大宗商品出口帶動下，印尼的貿易順差仍不俗。