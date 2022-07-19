外資持續賣股 印度盧比匯價再創歷史新低

印度盧比匯價周二（19 日）盤中再創歷史新低，原因是外資持續賣股，今年來流出印度股市的規模已接近 300 億美元，刷新歷史紀錄。

印度盧比兌美元匯率周二盤中最低跌至 80.06 盧比兌 1 美元，隨後因交易員認為央行可能出手干預匯市，帶動盧比匯價止跌回升，漲 0.1%。

今年來外資流出印度股市的規模，接近 300 億美元，飆上歷來新高，加上石油和大宗商品價格上漲，導致經常賬逆差惡化，都拖累印度盧比。

從干預匯市到提高黃金進口關稅，印度決策官員試圖透過一系列措施阻止盧比貶值。盧比貶值加重輸入性通膨壓力，隨著美國聯準會（Fed）將資金引向美國，其他新興市場貨幣也感受到壓力。

為抑制通膨，今年來印度央行已兩度上調基準利率，累計調高 90 個基點。研究機構預測，下月央行仍可能升息。

目前印度通膨率仍處於 7% 高點。央行上調利率，逐漸收緊金融系統流動性，這也拖累國內經濟成長。

此外，全球經濟因能源等問題，成長前景不明，這導致今年印度的出口難以如去年般高速成長，現在印度出口已顯露下降趨勢。

摩根士丹利表示，印度央行緊縮貨幣政策，不利於今年經濟增長，但能為明年經濟奠定基礎。摩根士丹利預測印度明年經濟成長率為 6.4%。

儘管如此，今年來印度盧比的貶幅仍不到 7%。美國銀行常務董事 Jayesh Mehta 表示，印度經常賬逆差仍在可控範圍，央行不太可能像 2013 年那樣採取大規模干預措施。

Mehta 說：「我認為他們不需要這樣做，但這是一個後盾——你在那裡擁有終極火力。」