影響深遠！美最高法院限縮環保署碳排監管權 不利SEC氣候揭露提案

美國總統拜登的氣候變遷議程遭受重擊，因最高法院周四 (30 日) 裁定，美國環保署 (EPA) 不能廣泛限制現有燃煤發電廠的溫室氣體排放，這意味著聯邦機構權力將受到大幅限縮，未來若要發布影響深遠的規定，需先取得國會授權。

美國最高法院以 6 票對 3 票做出裁定，認為 EPA 在歐巴馬時代制定的乾淨發電計畫 (Clean Power Plan) 已經越權。最高法院表示，雖然 EPA 可以管制發電廠的碳排放，但不能要求燃煤電廠改用較乾淨的能源。

此裁定不只限制環保署權力，最高法院表示，未來只要有聯邦機構要發布會帶來廣泛經濟和政治影響的規定，都須獲得國會明確授權，否則會被推定為無效。這些聯邦機構包括美國財政部、證券交易委員會 (SEC) 和聯邦能源管制委員會 (FERC )。

SEC 正在草擬一項引發高度爭議的新規定，要求上市公司揭露直接和間接的碳排放，如今可能因為這項裁決受阻。

SEC 要求上市公司揭露碳排放的努力可能遇挫。(圖: AFP)

針對美國環保署碳排監管權的限制，對共和黨、煤礦業和燃煤電廠來說是重大勝利，卻打擊拜登欲在 2035 年以前把美國排放量減半的目標。

拜登遺憾地表示，此裁決「是讓美國倒退的毀滅性決定。」

專家分析，拜登要實現排放減半目標，一定要靠法規限制油井、汽車和發電廠的溫室氣體排放量，以及透過稅賦誘因鼓勵乾淨能源使用。