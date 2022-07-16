熱浪襲歐 法西葡山林野火延燒 英國下周一恐飆出40度極度高溫  

熱浪席捲歐洲，英國首度發布「極度高溫」紅色警報，下周一和周二的氣溫可能超過攝氏 40 度，法國、西班牙和葡萄牙的山林發生野火，民眾被迫撤離家園。

英國氣象局史上首次發布紅色警報，預告下周一和周二的氣溫有 50% 的機率突破攝氏 40 度，改寫歷史紀錄。目前記錄為 2019 年 7 月 25 日在劍橋大學植物園測到的攝氏 38.7 度。

英國氣象局表示，入夜之後的氣溫可能還是比平常高，尤其是都會區，這可能對民眾和基礎設施造成廣泛的影響。

英國衛生安全局已把英格蘭地區下周一和周二的熱浪警戒提高到第四級，相當於全國緊急警戒水準，這代表不只脆弱族群，健康民眾也可能出現病情甚至死亡。

英國氣候較溫和、潮濕，鮮少遇到如此高的氣溫。英國氣象局特別提醒民眾大幅調整工作和日常活動，並表示可能有一些難耐高溫的系統和設備失靈，導致區域性的停電、斷水或通訊中斷。

歐洲南部本周出現多起山林野火。法國西南部吉倫特省 (Gironde region) 的山林野火，造成 1.13 萬人撤離家園，超過 7350 公頃森林被燒毀，目前火勢尚未穩定下來。

葡萄牙的高溫出現在本周四，北部的皮尼揚 (Pinhão) 小鎮出現攝氏 47 度高溫，只比歷史高溫略低。葡萄牙本周出動上千名消防員撲滅 17 處山林野火，部分城市的氣溫仍超過攝氏 40 度。

西班牙南部過去一周也和山林野火搏鬥，渡假勝地馬拉加 (Malaga) 附近的白色山城米哈斯 (Mijas)，超過 400 位居民已經撤離。

葡萄牙衛生署表示，7 月 7 日到 13 日期間有 238 人因熱浪而喪命，一些醫院人力不足，醫療體系能量令人擔心。西班牙在熱浪來襲的頭三天，則有 84 人死亡。

世界氣象組織 (WMO) 警告，熱浪將影響空氣品質，並影響人體健康。