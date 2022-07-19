聯準會升升不息 銀行競推美元優存年息上看7%

美國聯準會鷹式升息，推升美元走勢，銀行美元優存也相繼出爐，包括兆豐銀行、星展銀行與花旗銀行都有相關優存專案，其中兆豐銀的美元優存年利率更上看 7%。

兆豐銀行搭上七夕情人節行銷話題，鎖定「MegaLite 數位存款」客戶推出情人節限定版的美元優惠定存活動，年利率高達 7%，8 月 1 日起開跑，限時快閃 5 天，採限時限量，額滿即止。

只要是符合條件的「MegaLite 數位存款」客戶，每日上午 9 時 10 分至下午 3 時 30 分即可透過兆豐行動銀行 APP－數位存款專區－「七夕 7% 愛你真給利優惠定存活動專頁」辦理換匯及定存，每人最高 3000 美元，每筆最低只要 1000 美元，即可享有年利率 7% 的 2 個月期美元優利定存。

花旗銀行則鎖定財富管理新戶，推出美元新戶新資金高利定存年息最高 3%，7 月 29 日前在花旗銀行開立新帳戶，且是首次成為財富管理或私人財富管理之客戶，自他行匯入新資金後承作 6 個月期美元定存，即可享有年息 3% 的利率。

星展銀行的「真有利美元定存專案」，提供 3 個月期與 1 年期兩種方案供選擇，其中 3 個月期年利率 2.58%，1 年期年利率 3.08%，在存款門檻部分，星展豐盛理財客戶 2 萬美元，星展豐盛私人客戶 10 萬美元。

兆豐銀行表示，美國通膨情況持續加劇，讓聯準會加速升息步伐，6 月已加大升息幅度達到 3 碼，因應聯準會升息循環，相較其他主要貨幣，預期下半年美元將持續強勢並成為投資主流。

在挑選存款方案部分，銀行主管建議，民眾可根據自身資金運用規劃，挑選短天期或長天期的優惠存款方案，而部分銀行則是鎖定新財管客戶推出專屬的優存方案，民眾可評估可視資金規劃挑選適合自己的方案。