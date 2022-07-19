掌握價值投資 存好股 選好債 「元大全球優質龍頭平衡基金」8/18隆重登場

元大投信將於 8/18 至 8/24 募集「元大全球優質龍頭平衡基金」，募集規模為新台幣與美元級別合計約當新台幣 200 億元，該基金為國內首檔訴求聚焦全球龍頭企業的跨國平衡型基金，股債動態調整，現階段看準美股、美債與強勢美元相輔相成趨勢，主動參與相關優質標的價值投資機會，基金在設計上也完全不投資垃圾債，透過優質債券控管波動，兼具成長力與抗震力。

瞄準投資人對於長期參與全球股市成長，以及建立股債配置的投資需求，元大投信推出國內首檔聚焦全球龍頭企業的跨國平衡型基金 -「元大全球優質龍頭平衡基金」，在設計上具備兩大特點：一、以全球優質龍頭企業股債為核心投資部位：經過上半年的修正後，美股、美債均迎來甜蜜進場機會，加上強勢美元所引導的資金趨勢，基金現階段將以美股、美債為重要配置，搭配全球各國的優質成長企業；二、不投資垃圾債，精選全球龍頭企業債券，確實發揮優質債券的收益避險性質，避免垃圾債的違約風險。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊表示，全球龍頭企業擁高定價能力，無懼物價與景氣波動，營運穩定性高且股價恢復力強，透過主動式基金操作，可從中篩選出報酬風險比佳的標的並掌握進場時機，股債平衡設計則依全球景氣循環位置，動態調整基金持有股債之比重，是兼具成長力與抗震力的投資首選策略。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，「漲時重勢，跌時重質」，現在正是彎腰撿鑽石、進行價值投資的良機。從歷史經驗可以發現，全球龍頭企業遭遇像是美中貿易戰、全球疫情等利空衝擊後，股價恢復速度較中小型股為快，且並非是「本夢比」的上漲，而是收復因市場過度悲觀而超跌的股價，回到合理位置，所以對於穩健取向的投資人，此刻可以留意優質龍頭股低接機會。

元大投信表示，「元大全球優質龍頭平衡基金」從存好股、選好債的角度出發，以股債平衡策略布局全球龍頭企業，適合投資人作為台股基金部位之外，跨國股債資產的核心部位，更有三大族群可特別留意投資機會：手上有閒置美元的投資人，可透過美元級別參與資產成長機會；想進行資產配置的投資人，「元大全球優質龍頭平衡基金」的跨國投資性質，能與台股基金、ETF 作出區隔，透過台股高殖利率與全球龍頭股成長性，達到「收益台灣、成長全球」的配置效果。而本基金採全球龍頭股票搭配全球龍頭企業債券的投資策略，符合基金族長期投資對波動控管的要求，既參與全球股市成長，也能應對景氣波動風險。

根據投信投顧公會資料，截至 2022 年 5 月底，跨國投資平衡型基金共 26 檔，其中投資特定國家或區域的基金達 20 檔，投資標的包含非投資等級債的基金達 22 檔，「元大全球優質龍頭平衡基金」募集成立後，將是首檔以全球龍頭企業為主軸，且不投資非投資等級債的跨國投資平衡型基金，與市面產品有顯著區隔。

「元大全球優質龍頭平衡基金」主動管理風險 發掘全球機會