〈台幣〉升值力道有限 量能低迷收29.914元

Fed 多位官員紛紛出來安撫市場，暗示下次升息 3 碼已足夠，使得美元升勢暫歇，亞幣今 (18) 日普遍走揚，新台幣兌美元匯率呈現偏升整理走勢，但匯市交投冷清，升值力道有限，終場以 29.914 元作收，升值 3.2 分，台北及元太外匯市場總成交值僅 8.815 億美元。

新台幣兌美元上周五貶至逾 25 個月新低後，今天以 29.93 元開出，一度升抵 29.905 元，升值 4.1 分，但拋匯力道沒能延續，無力站回 29.8 字頭，終場升 3.2 分，收在 29.914 元，台北外匯市場成交金額 6.09 億美元，元太外匯市場成交金額 2.725 億美元，兩市成交量能低迷。

美國發布 6 月通膨數據報表後，市場擔憂聯準會恐祭出 4 碼 (100 個基點) 大幅升息手段以平抑通膨，不過，陸續有官員出來安撫市場，Fed 鷹派代表布拉德 (James Bullard) 與鴿派代表波斯提克 (Raphael Bostic) 不約而同表態，暗示下次升息 3 碼 (75 個基點) 已經足夠。

台股方面，由於市場多頭信心回籠，今天在電子、金融雙箭頭拉抬人氣下，觀光股強勢攻高，加上台積電急拉尾盤助攻，加權指數終場上漲 169 點，收在全場最高 14719 點，不過，三大法人呈土洋對作，外資小幅賣超 4.67 億元，為連 2 賣。