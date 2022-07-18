聯準會鷹式升息炒熱美元利變型保單

聯準會鷹式升息帶動美元走強，連帶讓美元計價的利變型保單再度躍居檯面，AIA 友邦人壽建議，民眾可以考量資產配置，善用兼顧「保值」和「增值」功能的美元利變型保單，可同時享有壽險保障與累積資產。

AIA 友邦人壽指出，在美元升息趨勢下，對於有中長期美元儲蓄和理財規劃習慣者，可善用美元保單，其中利率變動型保單除可享有基本的壽險保障外，還能靠基本利率的預定鎖住收益，透過保險公司給予的宣告利率，讓保戶在「保值」的情況下，同時參與保險公司在資本市場上的投資績效。

此外，長期持有利率變動型保單，保戶還可以累積「保單價值準備金」，讓所繳的金額隨著時間累積成長。

以「友邦人壽享福人生美元利率變動型養老保險」為例，不分性別與年齡，採單一費率，繳費年期 6 年，中短期積極穩健累積資產，6 年繳費期結束後，讓時間發揮效應，待投保 20 年保單期滿時，可選擇一次領回，或是分 10 年或 20 年期分期定期提領。

AIA 友邦人壽總經理侯文成表示，後疫情時代，民眾若希望讓自己能更從容面對總體經濟與投資環境的劇烈變化，不妨跳脫積極投資或保守理財二選一的思維。

其中，喜歡積極投資的民眾，過去幾年也許享受到金融市場多頭帶來的好處，賺取了不少波段財，如果無法透過穩健的理財方式「鎖利」，投資收益將不能視為資產。

如果是理財觀念相對保守，不做任何理財規劃的民眾，看似保本且隨時可運用較無風險，但高通膨時代來臨，手握現金雖讓人短期內感覺安心，長期下來，資金的閒置無法發揮時間累積帶來的效益。



