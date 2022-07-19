打擊密碼共享！Netflix在南美多國測試額外付費方案

作為打擊密碼共享行為的一部份，Netflix(NFLX-US) 正在五個南美國家進行測試，若用戶將密碼分享給非同住者，必須額外收費。

Netflix 周一 (18 日) 表示，阿根廷、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯和多明尼加共和國的用戶一旦在主要居住地以外使用帳戶超過兩周，將被要求額外付費，在阿根廷的用戶必須支付 1.7 美元，其他四國為 2.99 美元。

不過，目前測試方案僅針對電視裝置，不會影響在智慧手機、平板或筆記等行動裝置上使用 Netflix 的用戶。

測試地點之所以集中在南美洲國家，主要是因為當地的共享情況特別嚴重。在此之前，Netflix 已率先在智利、哥斯大黎加和秘魯推出添加新成員的功能，讓訂閱用戶可付費新增子帳號，與主帳號持有人一同使用 Netflix 服務。

Netflix 曾經表示，全球已有超過 1 億家庭正在使用由他人支付的帳號，並將訂閱數增長乏力歸咎於這種共享行為。

此前財報顯示，Netflix 今年第一季失去 20 萬名用戶，第二季估再損失 200 萬人。該公司定於美東時間周二 (19 日) 美股盤後公布最新財報。

對串流影音業務陷入困境的擔憂，今年已導致 Netflix 下跌超過 65%。該股周一收盤小漲 0.96% 至每股 190.92 美元。