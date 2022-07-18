葉倫本周二預定與南韓總統尹錫悅會面 將共商經濟議題

據《韓聯社》報導，南韓總統尹錫悅預定在本周二 (19 日) 會晤美國財政部長葉倫 (Janet Yellen)，南韓總統府室周一表示，兩國將在未解決的經濟議題上進行對話。

一般認為，尹錫悅和葉倫將討論強化彼此的合作關係，以解決供應鏈問題；在俄羅斯侵略烏克蘭的問題上，也會就經濟制裁對策交換意見；北韓問題方面，則可能討論如何施以特定制裁措施，以斷絕資金來源。

負責恐怖主義與金融情報業務的美國財政部次長尼爾森 (Brian Nelson) 在上月底訪韓時，已與南韓外交部負責相關業務的官員進行協商。

葉倫在結束印尼峇里島的 20 國集團 (G20) 財長和央行行長會議行程後，就會前往南韓訪問，這也是葉倫在去年 1 月上任美國財長以來的首度訪韓。美國財政部表示，此次葉倫的南韓之行，將討論俄羅斯產原油的價格上限，並針對可信賴國家的供應鏈建構「友誼支援」(friend-shoring) 相關事宜進行協商。

葉倫將與韓國企劃財政部長兼經濟副總理秋慶鎬進行會談，預料雙方討論話題將包括供應鏈、俄羅斯經濟制裁與通膨對策等。目前美元匯率正持續走高，雙方還可能討論到該如何合作抑制外匯市場急遽變動。

另外，葉倫和南韓央行總裁李昌鏞的會談，預定在最近的全球經濟、金融市場動向和政策，以及國際協調等方面進行意見交換。

這次葉倫訪韓，也將前往 LG 集團的研發據點參觀。理由和 LG 旗下電池公司 LG Energy Solution 日前宣布赴美投資車用電池工廠有關。