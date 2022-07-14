美國財長葉倫：美國通膨率「高得令人無法接受」

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 警告，美國的通膨「高得令人無法接受」，並表示降低物價漲勢將是華盛頓的「首要任務」。

周三 (13 日) 公布的數據顯示，美國消費者物價通膨率升至 9.1%，為 1981 年以來的最高水平。

葉倫在印尼峇里島召開的 20 國集團財長會議前的新聞發布會上表示，「我們首先支持聯準會 (Fed) 的努力；它們認為控制通膨是必須的。」

她說，「除此之外，我們正在採取我們自己的步驟，將在短期內支持降低通膨，尤其是在能源價格和戰略石油儲備方面所做的工作。」

她補充指出，「還有我們正在做的努力，以制訂俄羅斯石油價格上限，並避免未來可能出現的油價飆升。」

葉倫補充說，在最新通膨數據中，幾乎一半的物價上漲來自高昂的能源成本。

在被問及降低通膨是否比利率上升和成長放緩導致的衰退風險更重要時，葉倫表示，她認為當勞力市場「目前非常強勁」，首要任務擺在降低通膨是適當的。

然而，她也表示，利率上升可能會對其他經濟體產生溢出效應。

強勢美元將使其他貨幣相對疲軟，但也可能使它們的出口更便宜、更具吸引力。

她說，「一方面，它可以增強出口能力，這有利於它們的成長。另一方面，如果該國擁有以美元計價的債務，它會使那些本就非常嚴重的債務問題變得更加困難。」