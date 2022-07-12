日元持續走貶 葉倫：只有「罕見」情況才有必要干預

日元近幾周大幅貶值，美國財政部長葉倫周二（12 日）重申華府觀點，不支持干預匯市支撐日元，稱只有在「罕見與特殊情況下」才有必要干預。

葉倫與日本財務大臣鈴木俊一、日本央行總裁黑田東彥分別會晤後對記者表示，雙方對日元貶值進行評估，但並未討論干預或相關政策。

葉倫向記者表示，美國仍認為，日本、美國與 G7 其他成員國應由市場決定匯率，「只有在罕見和特殊的情況下」才有必要進行干預。而這次在與日本官員會晤期間，葉倫重申這一立場。

葉倫與鈴木俊一在長達一個多小時的討論後發表聯合聲明，承諾將繼續就外匯市場密切磋商，並在匯率問題上「適當合作」，以履行雙方在七國集團（G7）與 20 國集團（G20）的承諾。

美元兌日元周二貶至 136.89 日元附近，周一曾觸及 137.75 日元的 24 年新高。

當葉倫被問及日元貶值是由俄烏衝突及其對全球經濟的影響，或更多是由於宏觀經濟因素影響時，葉倫指出，在美國聯準會（Fed）收緊貨幣政策之際，日本繼續實施「殖利率取縣控制與零利率政策」，結果是利差變得「相當大」，而利差往往會系統性讓美元走強，其他貨幣走弱，儘管日元跌幅超出大眾基於利差的預期，並稱：「市場上也存在投機」。