美國高階能源顧問：OPEC還有閒置產能 很可能提升能源供給

據《路透》報導，美國國務院高階能源安全顧問霍赫斯坦 (Amos Hochstein) 周日 (17 日) 表示，主要產油國 OPEC 有閒置產能，在美國總統拜登訪問中東後，相信有很大的可能會提升能源供給。

霍赫斯坦在 CBS 節目訪談中提到「從這此訪問中聽到的訊息來做判斷，相信在未來幾周可以看到更多行動。」但是霍赫斯坦並沒有提到是哪些國家，以及有多少程度的閒置產能。

拜登這次的中東行，除了訪問沙烏地阿拉伯，也和波斯灣合作理事會 (Gulf Cooperation Council，GCC) 進行會談。霍赫斯坦表示「沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和科威特等國家，沒有提到目前還有多少的閒置產能。但是還有閒置產能，能實施增產。」

波斯灣合作理事會的成員國包括巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。

沙國外長表示，周六 (16 日) 舉行的美國和阿拉伯地區各國的元首會議，沒有針對原油問題進行協商。不過，石油輸出國家組織 (OPEC) 成員國和俄羅斯等非成員國所組成的「OPEC+」會持續評估原油供需狀況，也將採取必要處置。

美國總統拜登上周五 15 日拜訪沙烏地阿拉伯試圖修補競選，並會晤沙國實質領袖、王儲穆罕默德 · 沙爾曼 (Mohammed bin Salman)，拜登預期沙烏地未來幾周將在增加能源供給方面採取更多行動，雙方也在乾淨能源、行動科技、維和等領域敲定協議。