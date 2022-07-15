〈美股盤後〉Fed鷹派淡化升4碼可能性 那指驚險收紅 台積電ADR升近2.9%

美企第二季財報季出師不利，摩根大通與摩根士丹利雙雙繳出慘烈成績單，而美國 6 月生產者物價指數 (PPI) 再度升溫，通膨恐慌再度席捲華爾街，美股週四 (14 日) 開低走低，金融和能源股領跌之下，道瓊早盤一度大跌逾 400 點。

不過，隨著聯準會鷹派官員為升 4 碼的預期降溫，道瓊指數收盤小跌逾 140 點，那指尾盤 V 型反轉收紅 0.03%。台積電法說釋驚喜之下，費半喜漲近 2%。

繼前一日 6 月消費者物價指數 (CPI) 數據爆表後，美國勞工統計局週四公布美國 6 月生產者物價指數（PPI）較去年同期上升 11.3%，遠於市場預期，凸顯通膨已根深蒂固，要根除並非易事。

摩根大通與摩根士丹利週四雙雙繳出慘烈成績單，市場對經濟大幅下滑的擔憂加劇。摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週四表示，通膨惡化、地緣政治不確定性，以及聯準會加速緊縮等不利因素，可能在未來某個時間點為全球經濟帶來不利後果。

債市衰退警聲也響不停，2 年期和 10 年期美債殖利率曲線倒掛加劇之際，5 年期和 30 年期美債殖利率週四也出現倒掛，這是自 6 月底以來首見，再度加重投資人對經濟衰退的擔憂。

通膨數據不斷惡化，華爾街紛紛猜測聯準會將加大升息力度，本月很可能升息 4 碼，但聯準會鷹派官員淡化此預期。

超鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示他更傾向升息 3 碼。聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 也表態：「我不希望過度升息，因為 3 碼幅度已經很大了，不要以為沒升 4 碼，就代表聯準會沒有盡責做好工作。」

美國財政部長葉倫週四表示，白宮希望通過一項可以降低處方藥成本法案，以及從戰略石油儲備中釋放前所未有的石油量，期望為受通膨所苦的美國家庭提供救濟。

地緣政治方面，美國傳出已徵詢南韓有無意願參加美國主導的「晶片四方聯盟」(Chip 4 或稱 Fab 4)，希望南韓在 8 月底前答覆。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.59 億例，死亡數突破 636 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 122 億劑疫苗。

週四 (14 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 3 大板塊收紅，包括資訊科技 (0.93%)、必需消費品 (0.16%) 和公用事業 (0.01%) 板塊。銀行股財報出師不利拖累下，金融板塊跌幅 (1.92%) 最慘，能源 (1.90%) 和材料 (1.89%) 亦表現不佳。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.05%；Meta (META-US) 下跌 3.33%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.89%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.21%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.54%。

道瓊成分股逾半收黑。旅行家 (TRV-US) 下跌 4.68%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.49%；高盛 (GS-US) 下跌 2.95%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.26%；波音 (BA-US) 上漲 2.22%。

費半成分股幾乎全數揚升。AMD (AMD-US) 上漲 1.39%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.37%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.91%；美光 (MU-US) 漲 0.83%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.31%； 高通 (QCOM-US) 上漲 4.62%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.85%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.54%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.30%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 1.04%。

企業新聞

晶圓代工龍頭台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.85% 至每股 83.61 美元，換算價 499.74 元，折溢價率達 5.21%。台積電週四法說會報喜，緩解市場對半導體逆風的擔憂，台積電第二季毛利率、獲利及 EPS 再締新猷，第三季毛利率高標更將挑戰 6 成。

分析師認為：台積電是獨一無二的，擁有堅固的護城河 (圖片：AFP)

華興資本分析師吳思浩 (Sze Ho Ng) 表示，台積電是獨一無二的，擁有堅固的護城河。台積電前瞻指引表明，在整體晶片市場下滑的情況下，台積電業績將持續增長。Randy Abrams 在內的瑞信分析師表示，台積電仍是他們的首選股之一，因為台積電的市占率提高，且佔據主導地位。

推特 (TWTR-US) 下跌 1.25% 至每股 36.29 美元。推特週四出現全球性當機，影響數萬名用戶，是自 2 月以來的首次此類中斷。

摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.49% 至每股 108.00 美元。由於提撥不良貸款準備金 4.28 億美元並暫停庫藏股計畫，摩根大通第二季獲利大幅下滑。

繼摩根大通後，摩根士丹利也繳出慘烈的財報業績，由於投資銀行業務營收弱於預期，摩根士丹利第二季財報獲利年減 29% 至 25 億美元，營收下降 11% 至 131.3 億美元，皆遜於分析師預期。摩根士丹利 (MS-US) 收跌 0.39% 至每股 74.69 美元。

Novavax (NVAX-US) 週四開盤隨即斷崖式暴跌，收盤崩低 26.20% 至每股 51.62 美元。歐盟藥品管理局 (EMA) 週四更新疫苗產品資訊，認定 Novavax 新冠疫苗存在「嚴重過敏」反應的副作用。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 24.4 萬，預期 23.5 萬，前值 23.5 萬

美國上周續領失業金人數報 133.1 萬，預期 138.3 萬，前值 137.2 萬

美國 6 月 PPI 年增率報 11.3%，預期 10.7%，前值 10.9%

美國 6 月 PPI 月增率報 1.1%，預期 0.8%，前值 0.9%

美國 6 月核心 PPI 年增率報 8.2%，預期 8.1%，前值 8.5%

美國 6 月核心 PPI 月增率報 0.4%，預期 0.5%，前值 0.6%

華爾街分析

知名投資研究機構 BCA Research 策略師分析：「聯準會的政策仍然依賴於數據，美國央行將持續採取積極的緊縮政策，直到通膨壓力決定性地觸頂，持續的價格壓力將讓聯準會在本月 FOMC 會議上 (7 月 26 日至 27 日) 再次大幅升息，但在 8 週後的 9 月 FOMC 會議召開前，CPI 數據仍有改善空間。」

Crossmark Global Investments 市場策略師 Victoria Fernandez 表示：「人們對經濟實際走向感到困惑，不斷提問『我們會陷入衰退嗎？難道不是嗎？這將是一場短暫的衰退嗎？會是嚴重的經濟衰退嗎？』這就是市場如此波動的原因，華爾街現在沒有一個明確的方向。」

Treasury Partners 投資長 Richard Saperstein 稱：「我們仍然懷疑聯準會能否同時實現資產負債表正常化、控制通膨和避免嚴重的市場混亂。在這個棘手的環境中，市場可能會出現更多下行的波動。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主