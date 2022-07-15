亞馬遜今年稍後在美國德州以無人機遞送包裹

亞馬遜 (AMZN-US) 周五 (15 日) 表示，它將在今年稍後開始在德州大學城經由無人機向購物者遞送包裹。

德州東部城鎮是第二個採用 Prime Air 無人機送貨的地區。亞馬遜上個月宣布將於今年稍後在北加州 Lockeford 鎮使用無人機運送一些包裹。

亞馬遜表示，它將與位於大學城的德克薩斯 A&M 大學合作部署無人機。亞馬遜表示，Lockeford 和 College Station 的亞馬遜購物者將能夠在數千種日常用品上獲得免費的無人機送貨服務。

該公司表示，其無人機能夠在一小時時間內運送重達 5 磅的包裹。亞馬遜表示，Prime Air 無人機的飛行速度可達每小時 50 英里，高度可達 400 英尺。

該公司表示，它的無人機飛到指定的送貨地點，降落到購物者的後院，然後懸停在安全高度。亞馬遜表示，該設備會釋出包裹，升回高度，然後返回基地。

亞馬遜的無人機送貨計劃自 2013 年以來一直進展緩慢，當時創始人兼 CEO 貝佐斯 (Jeff Bezos) 表示，該公司正在測試這項技術，並承諾最快在 2018 年使用 Prime Air 無人機進行半小時內送貨。

從那以後的幾年裡，亞馬遜在這方面取得一些進展，於 2019 年在拉斯維加斯舉行的 re:MARS 會議上推出更新版的 Prime Air 送貨無人機。當時，亞馬遜的消費部門負責人威爾克 (Jeff Wilke) 宣布無人機將在「幾個月內」用於運送包裹。

但據報導，無人機送貨計畫遇到了一些挫折，例如高使用率和多起墜機事故，其中包括在俄勒岡州東部引發 20 英畝灌木叢火災的墜機事故。

2020 年 8 月，美國聯邦航空管理局 (FAA) 批准亞馬遜經運其 Prime Air 送貨無人機機隊，讓亞馬遜達到外送業務上重要的里程碑。