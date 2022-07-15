伊爾艾朗：Fed別無選擇 很可能升息4碼

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 攀升 9.1%，創 41 年新高，引發市場對聯準會 (Fed) 將大幅度升息的預期。知名經濟學家、安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 表示，通膨數據使 Fed 別無選擇，只能積極反應，意味可能升息 4 碼。

伊爾艾朗表示，Fed 先前如此堅定認為高物價只是暫時，如今消費者物價指數加速至 9.1%，進一步削弱 Fed 的可信度。

伊爾艾朗認為，Fed 如今別無選擇，只能做出積極回應，他預估本月稍後 Fed 將會升息 3 碼，也可能升息 4 碼。

Fed 將於 7 月 26 日至 27 日召開會議。央行已經在今年會議上陸續升息 1 碼、2 碼、3 碼，若此次再升息 4 碼，意味著進一步收緊貨幣政策。

伊爾艾朗先前曾表示，推升通膨的因素正在增加，例如能源價格逐月的漲幅驚人，住房和糧食價格也面臨壓力，「現在說通膨已經降溫還太早。那些斷言通膨已經觸頂並將開始降溫的人，可能需要改變看法。」

另外，一些經濟學家認為 Fed 升息將引發美國經濟衰退，但伊爾艾朗認為，美國仍有機會避免衰退，只是難以避免將落入高通膨、低成長，「停滯性通膨 (stagflation) 是我的基本假設情境。」