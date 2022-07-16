〈美股盤後〉財報、經濟數據傳佳音 道瓊大漲逾650點 周線仍收黑

企業財報樂觀、經濟數據令人振奮加上對聯準會 (Fed) 以更大幅度升息的擔憂減弱，使投資人信心獲得提振，四大指數周五 (15 日) 全面走高，道瓊大漲逾 650 點，但周線收黑。

高盛、聯合健康和摩根大通領漲下，道指周五強彈逾 650 點，標普 500 由金融板塊領銜衝高，收漲近 2%，那指和費半分別收高 1.79% 和 2.54%。儘管如此，四大指數本周只有費半收紅，其餘均以下跌作收。道指周線小跌 0.16%，標普 500 指數跌 0.9%，那指跌逾 1.5%，費半上漲 2.89%。

繼摩根大通和摩根士丹利昨日發布令人失望的業績後，富國銀行、花旗和貝萊德等銀行股財報緊接著登場。即使因提撥壞帳準備金，拖累獲利年減近五成，富國收盤仍勁揚 6.17%，花旗則因財報優於預期飆漲 13.23%。

強勁的消費者信心指數和零售銷售也幫助提振市場情緒。美國公布 6 月零售銷售月增 1%，略高於市場預期，顯示即使通膨處於高點，消費支出力道依然不減；7 月密大消費者信心自歷史低點反彈，對長期通膨的預期也回落，有助緩解市場對 Fed 即將大幅升息的擔憂。

與此同時，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周五表示他可能不會支持以更大幅度升息，警告快速升息可能破壞許多原本運作良好的事物。

近來走勢慘烈的科技股普遍走強，Netflix 收漲 6.6%，Meta Platforms、Salesforce 亞馬遜均揚逾 3%。

疫情方面，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據顯示，全球確診數迄今逾 5.6 億例，死亡突破 636 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 118 億劑疫苗。

周五 (15 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊周五全數收紅，由金融、醫療保健板塊領漲，銀行股帶動下，金融板塊漲逾 3%，聯合健康亮眼的業績表現，也帶領醫療保健板塊反彈 2.5% (圖：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收高。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.15%；Meta Platforms(META-US) 漲 4.21%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 1.28%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 2.64%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.04%。

道瓊成分股僅寶潔收黑。聯合健康 (UNH-US) 漲 5.44%；摩根大通 (JPM-US) 漲 4.58%；美國運通 (AXP-US) 漲 4.4%；高盛 (GS-US) 漲 4.36%；Salesforce(CRM-US) 漲 3.94%；迪士尼 (DIS-US) 漲 3.66%；寶潔 (PG-US) 跌 0.14%。

費半成分股群起上攻。ASML(ASML-US) 漲 4.10%；安森美 (ON-US) 漲 3.74%；美光 (MU-US 漲 3.67%；AMD(AMD-US) 漲 3.19%；亞德諾 (ADI-US) 漲 3.04%；恩智浦 (NXP-US) 漲 2.60%；輝達 (NVDA-US) 漲 2.54%；英特爾 (INTC-US) 漲 2.41%；博通 (AVGO-US) 漲 2.03%；高通 (QCOM-US) 漲 1.74%；德儀 (TXN-US) 漲 1.70%。

台股 ADR 全數收紅。台積電 ADR(TSM-US) 漲 2.34%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.52%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 1.21%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.24%。

企業新聞

多家外媒周五報導，民主黨參議員曼欽 (Joe Manchin) 向參院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，他不會支持一項增加氣候變遷支出的經濟方案，消息拖累太陽能股走低，Sunrun(RUN-US) 下跌 6.36%，First Solar(FSLR-US) 跌 8.12%，SunPower(SPWR-US) 跌 3.38%，SolarEdge(SEDG-US) 跌 1.18%。

Pinterest(PINS-US) 飆漲 16.17%，日前有報導指出，激進股東 Elliott 資本管理公司已持有 Pinterest 超過 9% 的股份，且過去幾周以來一直和 Pinterest 進行協商。

因 Fed 升息帶動利息收入成長加上強勁的交易業績，花旗集團第二季營收、EPS 均優於華爾街預期，是本周公布財報的四大銀行中，唯一一家營收優於預期的公司。花旗周五收盤大漲逾 13%。

聯合健康公布最新一季業績表現佳，營收達 803.3 億美元，EPS 為 5.57 美元，雙雙優於市場預期，該公司並調高全年獲利展望，激勵股價勁揚逾 5%。

經濟數據

美國 6 月零售銷售月增 1%，預期 0.9%，前值 - 0.1%

美國 7 月紐約 Fed 製造業指數報 11.1，預期 - 2，前值 - 1.2

美國 7 月密大消費者信心指數初值報 51.1，預期 50，前值 50

美國 7 月密大 5 年通膨率預期初值為 2.8%，前值 3.1%

華爾街分析

緊接著於下周登場的企業財報有高盛、美國銀行、IBM、Netflix、特斯拉和推特等。

Nationwide 投資研究主管 Mark Hackett 指出，雖然經濟衰退機率越來越大，但多頭注意到許多壞消息都已獲得消化，若衰退程度較淺，明年市場將存在上行空間，實現目標的過程可能不會很愉快，但若企業獲利能繼續維持下去，有理由保持謹慎樂觀。

Oanda 資深分析師 Edward Moya 說，市場越來越相信 Fed 可能不會在本月底全面升息，且將觀察到 Fed 政策緊縮高峰已被市場消化，讓削減股票部位的投資人得以獲得喘息機會。

億創理財 (E-Trade Capital Management) 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 稱，強勁的零售銷售可能只會助長 Fed 繼續升息的行動，但市場似乎對經濟數據表示歡迎。

Ingalls & Snyder 資深投資組合策略師 Tim Ghriskey 表示，Fed 對減緩經濟增長和打壓通膨的態度是認真的，他們願意為此犧牲經濟增長。

即使周五的經濟數據意外強勁，Ghriskey 認為各項指標迄今表現有好有壞，顯示目前仍處在過渡期，但穩健的零售銷售仍為市場定下正面的基調，反映消費者手中仍有現金且還在持續消費。

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主