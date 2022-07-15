棕櫚油價格驟降43% 中國下游成本壓力減緩

中國棕櫚油價格驟降逾 40%，專家認為，棕櫚油下行趨勢基本確認，下游食品等產業成本壓力有望減緩。

上海證券報報導，生意社周四（14 日）數據顯示，中國棕櫚油平均報價為每噸人民幣 9,270 元（下同），較 6 月 7 日高點驟跌 43%。

受全球疫情、4 月印尼宣布禁止棕櫚油出口等因素影響，自去年 12 月起，中國棕櫚油參考價格不斷攀升，至 6 月 7 日衝上歷史高峰，報每噸 16,240 元。

棕櫚油價格飛漲，導致企業頗感壓力。例如，金龍魚 (300999-CN) 第 1 季淨利較去年同期銳減 92.71%。企業甚至嘗試尋找棕櫚油替代品，甘源食品 (002991-CN) 便曾在投資人互動平台上說，4 月底開始將國內稻米油列為生產原料，稻米油價格略低，且市價相對穩定。

專家表示，棕櫚油價格持續下探，大宗商品價格回落，中國許多產業可望因此受惠，尤其是食品原材料產業。

信達證券食品飲料首席分析師馬崢表示，棕櫚油價格回落，有助於提振甘源食品獲利。去年甘源食品棕櫚油採購價格平均為每噸 8,380 元，總成本為 1.13 億元，占營業成本的比率約 13%，棕櫚油價格對成本的影響頗大。

甘源食品說，第 1 季棕櫚油平均採購單價較一年前大漲 35%，成本增加 600 萬元。去年平均採購單價勁漲 43.25%，成本增加 3,300 萬元。

此外，棕櫚油是植脂奶油主要原材料，棕櫚油價格變動直接影響下游工業鏈。A 股公司中，海融科技 (300915-CN) 植脂奶油營收占總營收的比重超過 90%。