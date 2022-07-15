〈能源盤後〉憂心經濟衰退 供應可望增加 原油收創4月來最低

原油期貨價格周四 (14 日) 下跌 ，在每桶 100 美元以下領域擴大下行，收創 4 月以來最低點，係因市場對經濟衰退的擔憂令原油吐回自 2 月俄烏戰爭以來幾個月的泰半漲幅。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 52 美分或 0.5%，收每桶 95.78 美元，盤中低點觸及每桶 90.56 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 47 美分或近 0.5%，收每桶 99.10 美元。

根據道瓊市場數據，Brent 和 WTI 最近月期貨價格均收創 4 月 以來最低點。

8 月交割的汽油期貨價格下跌近 1.5%，收每加侖 3.1868 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.5%，收每加侖 3.6494 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.3%，收每百萬 Btu 6.60 美元。

市場推動力

Sevens Report Research 聯合主編 Tyler Richey 表示：「市場對需求動搖的擔憂情緒開始超過對俄烏戰爭造成的供應擔憂情緒，令本周能源期貨市場承壓。」本周迄今 WTI 原油價格已下跌近 9%，而 Brent 原油價格已下跌超過 7%。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，原油期貨「隨著市場意識到美國恐已陷入衰退，而遭到拋售。投機資金撤離石油和大宗商品，這是投資者盼來對沖債券和股票損失的最後希望堡壘，此點清楚反映經濟成長前景惡化的樣子。」

施耐德電氣的全球研究與分析經理 Robbie Fraser 周四表示，石油的大部分疲軟繼續來自更廣泛的經濟焦慮。美國最近期主要數據顯示，6 月通膨年化成長率 9.1%，創下美國 41 年來最高通膨數據。「這將為美聯準會繼續推進，甚至加速升息的舉措提供更有力的理由。該方法有矯枉過正的風險，造成經濟活動放緩並陷入衰退狀態。」Fraser 說。

此外，Fraser 表示，相對於其他貨幣而言，Fed 大幅升息的預期心理通常有利美元，而美元上漲對以美元計價的商品來說則是利空。

美國拜登本周將造訪沙烏地阿拉伯，外界視其舉措旨在說服沙國放寬石油產量，但分析師質疑沙國回應還能提振多少。

SPI 資產管理公司合夥人 Stephen Innes 表示：「近期石油基本面令人擔憂得無法忽視，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 和沙烏地阿拉伯的供應可望增加，且全球需求走疲，倘若沙國聽取拜登的需求，恐大開 Brent 原油下跌至 85 美元的大門。與此同時，低流動性和技術面因素可能會加劇這一走勢。」

「在需求遭破壞的說法出現之際，供應卻可望增加，這無疑會使石油市場所向披靡的看漲論點承受壓力測試。」Innes 說。

與此同時，天然氣期貨跟隨油價走低，儘管美國能源資訊署 (EIA) 周四公布，上周 (7/8 止) 美國天然氣供應量增加 580 億立方英呎，略低於預期。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期為增加 610 億立方英呎。