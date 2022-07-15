俄羅斯傳將新設原油基準 與西方爭奪定價權

俄羅斯政府計劃於明年建立國家的原油基準，防止西方利用定價權來阻礙其自原油出口獲利。

知情人士透露，俄羅斯主要部會、國內油商和央行計劃在 10 月透過全國性平台啟動原油交易，致力於吸引外國合作夥伴向其購買原油，希望能在明年 3 月至 7 月期間累積足夠成交量，藉此建立新的定價標準。

兩位俄羅斯官員證實，建立國家原油基準的作業正在進行當中，目的為確保在沒有任何外部壓力或限制的情況下販售原油。其中一位官員表示，七國集團 (G7) 對俄羅斯原油設置價格上限的提議，證明了俄羅斯設置獨立基準的必要性。

一位俄羅斯油商高管也證實關於設立國家原油基準的討論。不過，上述文件顯示，由於提案仍處在早期階段，政府機關還沒確定是否需要為國家平台上的原油交易制定額外的法律框架。

俄羅斯的烏拉爾原油 (Urals) 通常以低於布蘭特原油的價格進行交易。自入侵烏克蘭以來，西方制裁降低了烏拉爾原油在市場上的吸引力，與布油的價差也大幅擴大。

事實上，俄羅斯過去十幾年來一直試圖建立自家的原油交易基準，但成效不彰，部分俄羅斯原油生產商已有聖彼得堡國際商品交易所 (Spimex) 販售出口原油，但成交量不足以建立全球公認的基準。在俄烏戰爭引發西方譴責並引發俄油制裁措施後，俄羅斯在這方面的野心也越來越大。