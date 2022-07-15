經濟衰退擔憂加劇 LME銅價兩年來首度跌破7千美元大關

在美國聯準會（Fed）持續大幅升息、全球經濟可能步入衰退的陰影籠罩下，市場情緒悲觀，倫敦金屬交易所（LME）銅價周五（15 日）跌破每噸 7,000 美元，為 2020 年 11 月以來首次，較 4 個月前觸及的歷史高點下跌 35%，已連續下跌數周，展望未來之路也是烏雲密布。

目前市場已把焦點從俄烏戰爭引起的供應吃緊擔憂轉移到需求，占全球銅消費量一半的中國正在努力應對新冠疫情封鎖的影響，而歐洲正在應對能源危機，與此同時，各國央行為平抑高漲的通膨而紛紛祭出升息措施。

Blue Line Futures 市場策略師表示，不幸的是，目前要找到銅價的底部仍是一項艱難的任務，中國、利率、衰退擔憂與供應鏈問題仍在，正在掀起骨牌效應。

華爾街投行高盛本周預估，未來三個月銅價將達到每噸 6,700 美元，較先前預期下調 22%。該行表示，在宏觀經濟風險消之前，美元走強仍是不利因素。

該行警告，成本上升也導致全球約 30 萬噸銅礦產能無法獲利。一年前每噸 6,270 美元的銅礦是能獲利的，而現在就算每噸 7,500 美元也無法獲利。

銅價下跌是工業金屬大範圍拋售的一部份，一項反映倫敦金屬交易所六種金屬（包括、鋁、銅、鋅、鎳、錫、鉛）的指數今年以來下跌 23%。美國基準鋼材價格下跌超過 36%、鐵礦石價格下跌 19%。

此外，礦業公司的股價也未能幸免於難，銅生產商 Freeport-McMoRan(FCX-US) 今年股價下跌約 40%。全球第二大銅礦商 Tinto Group、必和必拓（BHP Group）集團、嘉能可（Glencore）近期股價也紛紛走跌。

Tinto Group 警告，來自中國的影響相當大，且全球供應鏈的壓力需要顯著緩解才能緩和通膨壓力。

截稿前，LME 銅價跌幅已收窄至 2.10%，再度回升到 7,000 美元上方，報每噸 7,019.50 美元，其他金如鋅、鎳分別下跌 0.66% 與 1.33%。