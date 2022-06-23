福斯CEO：不確定蘋果是否會造車

福斯執行長 Herbert Diess 週三 (22 日) 在德國 Hub Berlin 大展中透露對蘋果 (AAPL-US) 建造 Apple Car 的懷疑態度。

蘋果正計畫與福特、賓士、NISSAN 等眾多汽車製造商合作，將從 2023 年下半年開始推出配備新一代 CarPlay 系統的車輛。

這是蘋果 6 月 6 日在 2022 年全球開發者大會 (WWDC) 發表新 CarPlay 系統，這款新系統跳脫先前車載娛樂系統範疇，進一步整合汽車儀表盤上的時速、引擎轉速、檔位、水溫和油耗等。

蘋果新一代 CarPlay 系統 (圖片：翻攝 appleinsider)

福斯執行長 Herbert Diess 週三在德國 Hub Berlin 大展中透露，他認為蘋果 Apple Car「棄硬轉軟」的機率比較高，即蘋果放棄原本硬體造車計畫，改為以發展服務平台為主的軟體相關業務。

Diess 提到：「我不確定蘋果最終是否會推出 Apple Car，這將會需要巨大的努力，但我確信蘋果希望透過軟體搶攻汽車駕駛艙市場... 汽車可能會成為人們能想像到的最數位化的設備。」

Diess 發表上述評論同時，蘋果環境、政策和社會倡議副總裁 Lisa Jackson 也出席該展會。

自 2015 年開始，蘋果秘密造車的「泰坦計畫」(Project Titan) 傳言不時浮出水面，不過多年過去，蘋果 Apple Car 團隊屢屢換血。

《彭博社》知名蘋果產品爆料記者 Mark Gurman 日前指出，高層紛紛離職的主因是蘋果願景不清楚、管理糟糕以及團隊缺乏信心。目前蘋果內部已完成管理層重組，計劃 2025 年推出首款電動車。資深分析師郭明錤曾表示，Apple Car 可能要等到 2028 年或更晚才能問世。

市場解讀，投資人並非都能看到蘋果針對當前、短期和長期產品計畫的路線圖，就像 CarPlay 系統的升級和「泰坦計畫」(Project Titan) 造車進度，實現這些產品和服務可能需要一段時間，但福斯執行長的評論不會過時。