匯率波動影響損益 財部：實際發生時才能列報

匯率市場波動大，影響外銷廠商收益，財政部台北國稅局表示，廠商年度獲利如因匯率變動而影響外幣兌換損益，必須在實際發生時才能列報，如果只是因匯率調整而產生的帳面差額，因並非實際發生損益，因此不得列報為當年度兌換損益。

台北國稅局表示，根據營利事業所得稅查核準則第 29 條及第 98 條規定，兌換盈益或虧損應以實現者分別列為收益或損失，如果只是因匯率調整而產生的帳面差額，免列為當年度之收益或不得列計損失。

台北國稅局表示，營利事業帳列的外幣存款，在財務會計上需依年底匯率進行評價調整，並將調整金額認列為兌換損益，但在辦理營利事業所得稅申報時，因屬未實現損益，尚不得列為兌換損益。

舉例來說，甲公司申報 109 年度營所稅，列報兌換虧損新台幣 2400 萬元，但經查後，該兌換虧損是因甲公司商品外銷出口的美元收入根據 109 年底匯率評價的未實現兌換損失。

台北國稅局解釋，該筆兌換虧損是因匯率變動而產生的「暫時性帳面差額」，因此根據營利事業所得稅查核準則第 98 條第 1 款規定，不得列計損失，最後該公司需補稅 480 萬元。

台北國稅局提醒，企業列報兌換損益時，應注意如因匯率變動而產生的帳面兌換虧損，因屬未實現損失，在申報營利事業所得稅時不得列計，以免因申報錯誤而遭調整補稅。