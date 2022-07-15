美元升勢驚人 法人研判明年可能降息壓制升幅

美國 CPI 指數年增率續創 40 年來新高，助長美元升勢驚人，瑞銀認為，在當前避險氛圍下確實有助於美元升值，但研判這種強升態勢恐非長期趨勢，原因在於美國經濟放緩，市場預期聯準會將在 2023 年降息，進而限制美元升值空間。

美元指數飆升創下 2002 年以來新高，統計今年以來美元升值幅度接近 12%，在美元回升的同時，投資者擔心歐洲央行抑制通膨的努力將受到能源短缺和週邊國家債券利差擴大的阻礙，導致美元兌歐元匯率接近平價；英鎊兌美元匯率也下滑至疫情以來以及 2016 年英國脫歐公投後的低點。

瑞銀認為，在當前的市場避險氛圍下，美元可能在短期內維持漲勢。但預期這種強勁上升趨勢不太可能長時間持續，原因在於美國經濟成長放緩，加上市場認為美聯準會將在 2023 年開始降息，可能限制美元的進一步上行空間。

瑞銀指出，近期美國宏觀經濟數據喜憂參半，上週五的就業報告顯示，6 月美國新增 37.2 萬個就業，比預期多出約 10 萬個，但也有跡象顯示，美國經濟開始降溫，美國初次申請失業金人數較前一週增加，而 6 月裁員人數創下 16 個月來的新高。

瑞銀表示，基於對經濟增長前景的擔憂，投資者對於 2022 年美聯準會升息幅度的預期已從 6 月中的約 355 個基點下調至目前的 335 個基點，目前期貨市場計入聯準會需要在明年 5 月前後開始降息以支持經濟增長的預期。