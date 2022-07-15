美股重點新聞摘要2022年07月15日

今日操盤前瞻

中國經濟數據：工業增加值、GDP、社會消費品零售總額、城鎮固定資產投資

美國 7 月紐約 Fed 製造業指數

美國 7 月密大消費者信心

美國 6 月零售銷售

美股財報：聯合健康 (UNH)、花旗 (C)、富國銀行 (WFC)

郭明錤：華為退出蘋果牟利 中國 iPhone 14 潛在需求持續升溫

天風證券分析師郭明錤週四 (14 日) 推文指出， 中國市場對蘋果即將推出的 iPhone 14 旗艦新機潛在需求仍持續升溫。閱讀全文...

阿里巴巴主管傳因「10 億人個資外洩」遭調查 中概股挫跌

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，阿里巴巴集團旗下雲端部門的高階主管遭上海當局約談，以調查警方資料庫被盜一事，消息傳出後，阿里巴巴美國 ADR 下跌，其他中概股也走低。閱讀全文...

「3 碼幅度很大了！」Fed 鷹派官員淡化升息 4 碼預期

市場近日預期聯準會本月很可能會升息 4 碼，以強力壓制 40 年來最高通膨，聯準會鷹派官員週四 (14 日) 接連發聲淡化此預期。閱讀全文...

Fed 理事華勒支持升息 3 碼 更大幅度升息要看經濟數據

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）周四（14 日）表示，他支持本月升息 3 碼（75 個基點），但若在數據允許的狀況下，將傾向更大幅度的升息。此番言論一出後，市場對 Fed 升息 4 碼（100 個基點）的押注有所撤回。閱讀全文...